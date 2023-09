Prevencija je najbolji lijek protiv bolesti srca

Kardiovaskularne bolesti i dalje su vodeći uzrok smrti u našoj zemlji. Zdravim životnim stilovima može se izbjeći najmanje 80 posto prijevremenih smrti od srčanih bolesti i moždanog udara. Male promjene u životnim navikama, kao što su pravilna prehrana, tjelesna aktivnost i prestanak pušenja, mogu dovesti do poboljšanja zdravlja srca, ističu ljekari Klinike za interne bolesti UKC Tuzla .Na Svjetski dan srca organizovano je besplatno mjerenje pritiska, šećera i masnoće u krvi.

„Ono što Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje, a to su preventivni pregledi i ukazivanje pacijentima na faktore rizika njihovog zdravlja.Naša je dužnost i obaveza da kao ljekari odnosno medicinske sestre ukažemo pacijentima na sve one faktore, koji dovode do ugrožavanja njihovog zdravstvenog stanja“ ističe dr.med.sc. Mirsad Selimović, načelnik Klinike za interne bolesti UKC -a Tuzla.

Koliko je bitno na vrijeme reagovati i redovno kontrolisati svoje zdravstveno stanje, svjesni su i građani. Mnogi su danas iskoristili priliku da provjere visinu šećera u krvi i izmjere krvni pritisak.Tuzlanski kanton vodeći je po stručnosti ljekara i opremljenosti klinika za bolesti srca, te se najveći broj problema i teških oboljenja može uspješno liječiti, rečeno je ovom prilikom.

„Ono što nas čini liderima u zdravstvenom sektoru, jeste da Klinika za interne bolesti pruža šaroliku paletu svojih zdravstvenih usluga kako kardiovaskularnih tako i drugih oboljenja i to je naša obaveza da pratimo svjetske standarde i svjetske smjernice.“ naglasio je dr.med.sc. Mirsad Selimović, načelnik Klinike za interne bolesti UKC -a Tuzla.

Svjetski dan srca obilježava se 29. septembra u organizaciji Svjetske federacije za srce koja kroz ovu kampanju ujedinjuje ljude iz svih zemalja u borbi protiv kardiovaskularnih bolesti, te nadahnjuje i pokreće međunarodnu akciju za poticanje zdravog života širom svijeta.