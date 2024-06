Prevencija nasilja među djecom i mladima „PrevCon 24“

Postotak mladih u dobi od 13 do 15 godina koji su bili maltretirani barem jednom u zadnjih nekoliko mjeseci, prema podacima UNICEF-a, u našoj zemlji iznosi 25%. Brojka nije mala, posebno ako u obzir uzmemo da je to u Sjedinjenim Američkim Državama 26%, zemlji koja broji mnogo više stanovnika od Bosne i Hercegovine.

„Ključna stvar koju moramo imati unutar odgojno-obrazovnih, socijalnih, institucija zdravstva, jesu timovi transdisciplinarnog tipa, gdje ćemo mi kroz rad odgovoriti na potrebe djeteta. To znači korisnični orijentirana perspektiva, ne da nudimo ono što mislimo da im treba nego da identifikujemo koje su to potrebe i onda kroz naše intervencije da odgovorimo na to. To su problemi u porodici, problemi u komunikaciji sa vršnjacima, usvajanje akademskih vještina itd“, objašnjava prof. dr. Lejla Kuralić Čišić, šefica Katedre za poremećaje u ponašanju UNTZ.

Međuvršnjačko nasilje je tema koja je nažalost uvijek aktuelna. Danas je održana konferencija posvećena upravo temi prevencije ove vrste nasilja, načinima na koje je moguće uticati na smanjenje nasilja među djecom i mladima.

„To je vrlo širok pojam i podrazumijeva širu društvenu angažovanost, dakle ne samo sistem obrazovanja i sektor obrazovanja nego sve sisteme koji trebaju da pruže podršku mladima, djeci, njihovim porodicama i naravno svima onima koji rade s djecom to su u ovom slučaju prvenstveno nastavnici u osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama i sve one struke koje daju podršku u sistemu obrazovanja“, kaže Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu međuuniverzitetsku saradnju UNTZ.

Resorni ministar ističe da je nasilje društveni problem sa kojim se susreću i drugi sektori u bosanskohercegovačkom društvu. Međutim, s ovim problemom se najčešće suočava obrazovni sektor te je neophodno provesti određene mjere kako bi se zaustavilo nasilje u školama, mjestu gdje djeca provode najviše vremena.

„Nakon ove konferencije mi ćemo nastaviti sa nizom kampanja koje slijede u sljedećoj školskoj godini. Pojačat ćemo školski sport, kulturno-umjetničko stvaralaštvo i festival kulturno-umjetničkog stvaralaštva u školama. Također ćemo voditi jednu posebnu kampanju koja treba da pokaže da su i djeca odgovorna, odnosno da svako za svoje postupke snosi određenu vrstu odgovornosti- i maloljetnici i djeca, ali i njihovi roditelji“, rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Na području BiH ne postoji nijedno vijeće za prevenciju, a prema zvaničnim podacima svaka četvrta porodica u našoj zemlji ima osobu koja ima mentalno oboljenje ili poremećaj u ponašanju.