Primarna selekcija otpada – navika koja mijenja budućnost

Primarna selekcija otpada, razdvajanje otpada na mjestu nastanka predstavlja prvi i najvažniji korak u savremenim sistemima upravljanja otpadom.

Iako je zakonski propisana, njena primjena u praksi često zavisi od svijesti građana, ali i infrastrukture koju nude lokalne zajednice.

„Mi imamo oko 180 do 200 tona dnevno komunalnog otpada i tu nemamo nekih značajnih problema. Intenzivno radimo na proširenju postojeće primarne selekcije otpada na izvorištu. Kad je taj projekat u pitanju mi smo otišli daleko ispred ostalih lokalnih zajednica i gradova u BiH“, kaže Admir Bećirović, direktor JKP “Komunalac” Tuzla.

JKP Komunalac Tuzla već neko vrijeme radi na unaprjeđenju sistema primarne selekcije otpada. Postavljeni su kontejneri za papir, plastiku, staklo i miješani komunalni otpad.

Tuzla je među gradovima koji su napravili prve korake ka održivom sistemu upravljanja otpadom. Ali ti koraci neće biti dovoljni bez pune saradnje građana. Primarna selekcija nije samo tehnički proces – to je kultura življenja i ulaganje u zdraviju budućnost za sve nas.

„Trudićemo se da u što skorije vrijeme što veći broj građana bude uključen u primarnu selekciju otpada kako bismo povećali količine koje neće završiti na našoj deponiji“, govori Admir Bećirović, direktor JKP “Komunalac” Tuzla.

A nova akcija prikupljanja krupnog i kabastog otpada u gradskim zonama predviđena je za period od 24.- do 28. aprila, dok će u prigradskim mjesnim zajednicama akcija biti od 5. do 11. maja ove godine. Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se predmeti koji po svojoj veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada i to su uglavnom stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i slično.