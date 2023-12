Privrednici u problemima: EPBiH najavila promjene kategorija i skuplju struju

O poskupljenju struje govori se od početka rata u Ukrajini, međutim, ona za domaćinstva u BiH od tada do danas nije poskupjela. I neće, tvrdi resorni federalni ministar.

“Mislim da ćemo uspjeti u tome da cijenu električne energije za domaćinstva ne mijenjamo ni u 2024. godini”, rekao je Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH

Ali za privredu dolazi do poskupljenja, odnosno do prekategorizacije. Novi Zakon o električnoj energiji u primjeni je od augusta i njime je izmijenjeno pravo na snabdijevanje električnom energijom u javnoj usluzi. Prva kategorija su “Mali kupci električne energije”.

U ovu kategoriju spadaju:

– pravna lica koja imaju manje od 50 zaposlenih

– ukupni godišnji prihod manji od 8 miliona KM

– čiji su svi objekti priključeni na napon niži od 1kV

– čija potrošnja u prethodnoj godini nije prelazila 50.000 kWh

To znači da će mnogi privrednici sa javnog, morati preći na tržišno snabdijevanje strujom. U ovu kategoriju preći će najvjerovatnije i obrti, a to očekuju i vlasnici jedne tuzlanske pekare.

“Ukoliko budemo upali u tu drugu kategoriju potrošača koja znači poskupljenje struje, mi smo primorani da podignemo cijene proizvoda da bismo mi sebe tu našli”, kazala je Alisa Atić, vlasnica pekare “Pegaz”

Ili će doći do otpuštanja radnika i zatvaranja objekata. Na to upozoravaju i stručnjaci. Poskupljenje za privredu je kažu neminovno. Na sve je reagovala i Vlada Federacije BiH, koja je nedavno proglasila stanje ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom.

“Vjerovatno dolazi do poskupljenja samo je pitanje u kojem omjeru, da li do 20 posto što je očekivano ili više od 20 posto, u tom kontekstu je ova odluka Vlade FBiH. Pitanje je da li će Vlada imati uticaja na to, da to promijeni, jer sve preko 20 posto podrazumijeva poskupljenja, otkaze i slično”, kazao je Admir Čavalić, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

Svjesni su toga i u resornom federalnom ministarstvu, pa očekuju da će Vlada uspjeti izboriti da poskupljenje ne ide više od 20 posto, međutim, ističu i da je Elektroprivreda u velikom gubitku.

“Minus za ovu godinu je 90 miliona KM. Prošla godina u EP u Mostaru je završena sa minus 80 miliona KM. Nije dobro šta se nalazi u Elektroprivredama, a mi moramo obezbijediti sigurno snabdijevanje za naredni period. Evropa nas tjera da to bude tržišna cijena u BiH, a mi to ne možemo dozvoliti jer bi cijena bila 140 eura po megavat satu, to je preko 80 eura po megavat satu u odnosu na ovo sad. Ovo govorim za privredu”, rekao je Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH

Građani su unaprijed razočarani, a neki smatraju da poskupljenje struje ipak neće zaobići ni domaćinstva.

“Oni rade šta god hoće, mi smo ugroženi, nemamo ni vazduha da dišemo”.

“Vuče cijene, vuče sve lačano. Tako kad dođe do toga došlo je za sve nas”.

“Na moj džep neće uticat, jer neću ni platit račun”.

“Šta ja znam ali nije dobro, vidite kakva su primanja, cijene idu gore, ljudi nemaju odakle da plaćaju”.

Kroz novi Zakon bit će obuhvaćeni i „Krajnji kupci od posebnog društvenog značaja“. Iz Regulatorne komisija za električnu energiju u FBiH, ranije su za našu televiziju potvrdili da tu spadaju potrošači koji obavljaju odgojno-obrazovne, humanitarne, socijalne poslove, vjerske ustanove, organizacije i udruženja koji rade na poslovima zapošljavanja i smještaja posebnih kategorija osoba.

Sljedeći korak je na Vladi FBiH koja, ako ništa drugo, ima mogućnost da ograniči rast cijena za privredu do 20 posto.