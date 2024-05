Privremena obustava saobraćaja zbog obilježavanja 25. maja

U povodu obilježavanja 25. maja posvećenog sjećanju na žrtve zločina na Kapiji i sjećanju na sve civilne žrtve rata, danas će doći do privremene obustave saobraćaja u periodu od 7.00 do 11.00 sati u ulici Šetalište Slana banja, a u periodu od 7.00 do 16.00 sati u ulicama Tuzlanskih odreda i Patriotske lige.

“Mole se građani da tokom privremene obustave saobraćaja koriste alternativne putne pravce, te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Također molimo vozače dostavnih vozila da svoje aktivnosti prilagode navedenoj obustavi”,navode iz nadležne Službe.