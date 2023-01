Prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja radne sedmice?

Prema prognozi FHMZ-a danas se Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima se očekuju slabe padavine. Povremeno će padati slab snijeg, u nizinama i slaba kiša. U Hercegovini uglavnom umjerena naoblaka. Oblačno sa slabim padavinama na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6°C, na jugu zemlje do 10°C.

U srijedu, 1.02.2023., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima se očekuje prolazno slab snijeg, u nizinama i slaba kiša. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8°C, na jugu do 10°C.

U četvrtak, 2.02.2023., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U nizinama sa slabom kišom, u višim područjima slab snijeg. Padavine se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab, prije podne jugo, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8°C, na jugu do 10°C.

U petak, 3.02.2023., u Bosni i sjeveru Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prije podne lokalno u Bosni sa slabim snijegom. U većem dijelu Hercegovine vedro. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 4°C, na jugu zemlje do 9°C.