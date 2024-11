Promovisana knjiga ‘Između čekića i nakovnja’ profesora Adnana Jahića

U organizaciji Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli i Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca – Regionalni odbor Tuzla, u utorak je u amfiteatru Filozofskog fakulteta Tuzla promovisana knjiga profesora Adnana Jahića “Između čekića i nakovnja – Bosanskohercegovački muslimani u Drugom svjetskom ratu”.

“Vrlo smo ponosni, sretni i zadovoljni da je ta knjiga ugledala svjetlo dana. Profesora Jahića cijenimo kao jednog vrlo objektivnog, temeljitog, preciznog i pedantnog historičara. I ova knjiga je već naišla na odjek, pred da se počela promovirati. Od juna ove godine i prve promocije naišla je na odjek u stručnoj i široj javnosti u BiH i u Hrvatskoj”, kazao je urednik knjige Sead Berberović iz Bošnjačke nacionalne zajednice Grada Zagreba.

Redovni profesor Univerziteta u Tuzli i autor knjige Adnan Jahić kazao je kako je knjiga jedna integralna sinteza koja obrađuje pitanje mjesta i uloge muslimana – Bošnjaka u Drugom svjetskom ratu od 1941.-1945. godine.

“Knjiga je proizvod moje višegodišnje zakupljenosti ovom jednom važnom temom koja, po mom sudu, nije dovoljno tretirana i istraživana u historijskoj nauci. Cilj mi je bio, dakle, da predočim sve one različite dimenzije položaja bosanskih muslimana, Bošnjaka u Drugom svjetskom ratu, počevši od pitanja odnosa prema kvislinškoj nezavisnoj državi Hrvatskoj do uloge u Narodno-oslobodlačkom ratu i sva silna druga pitanja koja ne oslikavaju samo položaj tog naroda kroz prizmu elite, odnosno ponašanja elitnih struktura društva, nego kroz jednu horizontalnu perspektivu života ljudi u Drugom svjetskom ratu, kako se živjelo, kako se patilo, kakvi su zločini vršeni u to vrijeme i, naravno, kakav je bio položaj muslimana, Bošnjaka u to vrijeme”, kaže profesor Jahić.

Autorova intencija je bila da produbi istraživanja koja su već vršena i da se ponude neki novi uglovi i perskektive Drugog svjetskog rata.

“Nadam se da će ovo dijelo dobro doći svima koje zanima historija Drugog svjetskog rata na ovim prostorima. Mnogi s pravom ističu da su Bošnjaci u Drugom svjetskom ratu bili, takoreći, objekt historije ili da su tokovi išli mimo njih na neki način, da su oni manje-više reagirali na one ključne kreatore političkih vojnih drugih izbivanja na Balkanu i okupiranoj Jugoslaviji. Ova knjiga u neku ruku nudi pomalo drugačije gledište u smislu da ona zapravo ispituje šta su sami Bošnjaci radili u Drugom svjetskom ratu i u kojoj mjeri su oni, takoreći, bili zaslužni za jedan vrlo nezavidan sigurnosni, politički i ekonomski položaj i status u tom vremenu”, rekao je profesor Jahić.

RTV Slon/FENA