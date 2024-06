Proslava kraljevog rođendana uz tradicionalnu muziku i keksiće

U sklopu obilježavanja rođendana britanskog kralja Charlesa III, Britanska ambasada u Sarajevu i ove godine je odlučila pripremiti malo iznenađenje za najmlađe stanovnike Sarajeva.

Za djecu u Domu za djecu bez roditeljskog staranja i Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ priredili su mini koncert na kom su vojni gajdaš major Alan Thomson i vojni bend The Band of the Royal Regiment of Scotland zabavili djecu veselim tonovima, a potom im omogućili da se pobliže upoznaju sa duvačkim instrumentima.

Uz puno smijeha otkriveni su i neki novi mladi talenti.

Ambasador Julian Reilly naglasio je da Britanska ambasada nastavlja podržavati ove dvije javne institucije za djecu.

“Nakon niza događaja na kojima ste vi zabavljali nas, sada je vrijeme da mi priredimo priredbu za vas. Stoga su s nama ovdje muzičari iz vojske Ujedinjenog Kraljevstva koji su došli da nam pomognu da zajedno proslavimo Kraljev rođendan, uz muziku i tradicionalne keksiće,” rekao je ambasador Reilly u pozdravnom obraćanju malim slušaocima.

U suradnji sa Općinom Stari Grad, Britanska ambasada će večeras počastiti i starije stanovnike Sarajeva koncertom britanskih vojnih muzičara ispred Katedrale Srca Isusova koji će početi u 16:15 sati.