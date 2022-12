Protesti budžetskih korisnika na Sonom trgu: Traže veće plate i jednokratnu pomoć

Na Sonom trgu u Tuzli održani su protesti Koordinacije sindikata radnika koji plaće i naknade primaju iz budžeta Tuzlanskog kantona.

Razlozi za nezadovolstvo radnika je kako navode iz sindikata je odbijanje Vlade TK da ispuni sindikalne zahtjeve, koji se odnose na to da im se plaaće u 2023. godini usklade s rastom indeksa potrošačkih cijena, te da im se im se isplati jednokratna novčana pomoć, kako je to omogućeno uredbom Vlade FBiH.

Na zahtjev sidikata iz Vlade TK su odgovorili da je uposlenicima u oblastima obrazovanja, pravosuđa i uprave plaća ove godine dva puta povećana i, u odnosu na visinu plaće iz 2021. godine, ona je danas veća za 19,5%, što rezultira potrebom za planiranjem 28 miliona KM više na poziciji plaća i naknada uposlenika u Budžetu za 2023. godinu, u odnosu na ovogodišnji Budžet.

– Činjenica jeste da smo mi ove godine dobili kroz povećanja plata 19,5 posto. Međutim, svi su svjesni da u ovom momentu imamo inflaciju koja je već blizu 20 posto. Ono što je najgore od svega da osnovne životne namirnice poput hrane su već na 30 posto, a u okviru tih namirnica imate ove koje najviše koristimo – ulje, šećer, so, mlijeko su otišli po 100 posto. Tako da je inflacija anulirala to povećanje koje smo mi dobili. Mi smo krajem septembra mjeseca uputili prema Vladi zahtjev da se usklađuju plate sa troškovima života, jer mi to imamo i u kolektivnom ugovoru, izjavio je nedavno Sumedin Kulović, predsjednik Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja Tuzlanskog kantona,