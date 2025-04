Proučena ikrar-dova: Iz Muftijstva tuzlanskog na hadž putuje 406 hadžija

U džamiji Kralj Abdullah u Tuzli upriličena je svečana ikrar-dova za ovogodišnje hadžije s područja Muftijstva tuzlanskog. U duhu zajedništva i duhovne pripreme za jedno od najuzvišenijih islamskih putovanja, ovom značajnom vjerskom događaju prisustvovao je muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović.

Ove godine na hadž iz ovog muftijstva putuje 406 hadžija, što je najveći broj u posljednjih nekoliko godina. Kada se ubroje i hadžije iz dijaspore koje vode porijeklo iz ovog kraja, ukupni broj iznosi 465.

Muftija Fazlović je u svom obraćanju istakao važnost hadža kao krune duhovnog puta svakog muslimana. Naglasio je da hadž nije samo fizičko putovanje, već duboko duhovno uzdizanje i čin pokornosti Uzvišenom Allahu.

“Okuplja nas uzvišena ideja po uzoru na Ibrahima i Ismaila, a.s., te na našeg Poslanika Muhammeda, a.s., kao i sve naše časne prethodnike. Hvala Bogu da je to jedna lijepa, neprekinuta nit”, poručio je muftija.

Podsjetio je da Kur’an jasno ukazuje na to da su ljudi stvoreni kako bi spoznali svog Gospodara i bili u ibadetu. Govoreći o značaju duhovne pripreme, istakao je da hadž zahtijeva punu predanost, odgovornost i bogobojaznost.

“Za primljeni hadž, koji je obavljen po propisima i bez grijeha, nagrada je Džennet – oprost grijeha”, naglasio je muftija Fazlović, pozvavši hadžije da se u potpunosti posvete ovom velikom ibadetu.

Također, ukazao je na veliko iskustvo Islamske zajednice u organizaciji hadža, te poručio hadžijama i njihovim porodicama da nemaju razloga za brigu.

“Na vama je da se okrenete svom duhu i srcu, da vaš hadž bude potpun i kod Allaha, dž.š., primljen”, poručio je.

U nastavku programa hadžijama se obratio i hafiz Asmir Imamović, koordinator vodičke službe za područje Muftijstva tuzlanskog, koji ih je upoznao s detaljima organizacije i predstojećim procedurama.

Svečanost je zaključena emotivnim trenutkom – učenjem dove koju je proučio hafiz Ahmed Huskanović, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. Ovaj čin dodatno je učvrstio duhovnu atmosferu i bio snažna uvertira u mubarek put koji predstoji hadžijama.