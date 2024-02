Prva faza obnove kule u Gradačcu mogla bi biti okončana do polovine ljeta

Prva faza obnove Kule Husein-kapetana Gradaščevića u Gradačcu počela je prije nešto više od mjesec dana, a s obzirom na trenutne, izuzetno povoljne vremenske prilike za izvođenje građevinskih radova očekuje se da će biti okončana do polovine ljeta – najavio je u razgovoru za Fenu Adnan Begović, koordinator ovog projekta te šef Odsjeka za komunalne poslove Gradske uprave Gradačac.

Sarajevsko preduzeće “Neimari”, koje je izvođač građevinskih radova (poslovi nadzora povjereni preduzeću “Urbing” iz Sarajeva), po ugovoru bi sve poslove trebalo okončati do kraja novembra ove godine. Glavni projekat obnove uradilo je tuzlansko preduzeće “Ambijent”.

”Sva potrebna istraživanja i projekat obnove urađen je za čitav kompleks Starog grada, ali sada radimo određene pozicije koje su najugroženije na objektu, odnosno koje su najviše i oštećene tokom vremena. Najugroženija je sama kula, na kojoj su vidljiva velika oštećenja, kao i na bedemima koji drže Kulu. Ovo je generacijski projekt, koji će biti reliziran u narednim godinama. Nama je u interesu da skela na Starom gradu bude narednih 10-ak godina, odnosno da se samo pomjeramo sa pozicije na poziciju te da se potpuno restaurira. Cilj nam je da ostavimo i svoj pečat na ovom važnom objektu za naš grad i državu”, kaže Begović.

Pripreme za početak radova, nakon odluke tadašnjeg Općinskog vijeća Gradačca iz 2019. godine da se krene u obnovu, trajale su prilično dugo, a Gradačac je nekako u isto vrijeme postao i grad.

”Kada smo krenuli, nismo imali ništa od dokumentacije. Prethodno smo, od Federalnog ministarstva turizma dobili 1.000.000 KM, a ta smo sredstava dijelom utrošili i za izradu neophodne dokumentacije. Proces je to koji je trajao jako dugo, a onda smo ušli i u period pandemije korone. Ali, eto, uspjeli smo ishodovati sve potrebne dozvole i početi s radovima”, kaže Begović.

On ističe da im je dozvolu za izvođenje radova izdalo Federalno ministarstvo prostornog uređenja, jer se od 2004. godine radi o nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine. Prva faza radova, ističe Begović, po ugovoru bi trebala koštati oko 650.000 KM, ali su nakon početka radova utvrđena nova oštećenja pa bi i radovi u konačnici mogli koštati nešto više.

”Međutim, nema nam sada nazad. Moramo je konzervirati i zaštititi od propadanja. Posla je puno, a sve su cijene u proteklih četiri-pet godina jako skočile pa će za okončanje kompletnog posla biti potrebno 5.000.000 do 6.000.000 KM. Ali, kada sve bude gotovo, planirano je da Stari grad dobije nove sadržaje te postane još privlačniji i turistima. Otvorit će se nove tunelske prostorije, izložbeni prostori. Kula Husein-kapetana Gradaščevića treba biti reprezentativna, jer se na neki način moramo odužiti tom velikom čovjeku iz našeg grada”, kaže Begović.

Još prilikom izgradnje Trga Alije Izetbegovića u tom gradu, sagrađeno je i turbe u koje bi, iz turskog Istanbula, trebali biti prenešeni posmrtni ostaci Husein-kapetana Gradaščevića, inače velikog borca za autonomiju Bosne u sklopu Osmanskog carstva i zajednički život na bh. prostorima građana svih nacija.

”Turbe je sagrađeno u sklopu urbanističkog projekta za taj trg, koji je finansirala Turska razvojna agencija TIKA. I to je nešto o čemu sigurno treba razmišljati. Naišli smo na njihovu dobru volju, ali to je posao za državu. To je segment koji je meni manje poznat, ali bi bilo dobro da se povuče takav jedan potez”, smatra Begović.

