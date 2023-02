PSBiH – Komisija za finansije i budžet podržala principe prijedloga izmjena Zakona o plaćama

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je danas podržala principe Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik Šerif Špago (SDA).

Komisija je predloženi zakon danas razmatrala drugi put, jer Predstavnički dom državnog parlamenta, na sjednici krajem januara, nije prihvatio negativno mišljenje Komisije o predloženom zakonu te joj ga je vratio da ga ponovno razmotri i sačini novi izvještaj.

Predlagač navedenog zakona je u obrazloženju pojasnio da podnosi predloženi zakon kako bi se uravnotežile plate budžetskim korisnicima.

– S obzirom na to da je Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH utvrđen nesrazmjeran odnos u koeficijentima i plaćama, od najniže do najviše plate, te da je nacrtom zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu izvršen obračun plata primjenom osnovice u visini od 630 KM, čime bi došlo do još većeg nesrazmjernog povećanja plata za radna mjesta sa većim koeficijentima, podnosimo prijedlog ovog zakona kako bi se uravnotežile plate budžetskim korisnicima – navodi se, između ostalog, u obrazloženju predloženog zakona.

Špago je danas kazao da u zakonu ima određenih stvari koje bi možda trebali poboljšati, te da su zbog toga zakon uputili u redovnu proceduru.

Kaže da, iako nisu zvanične, ima primjedbi o granicama koeficijenata, “da li treba samo ograničiti rast plata izabranim i imenovanim zvaničnicima”.

– To su neka pitanja koja se eventualno mogu, ako Komisija danas da pozitivno mišljenje, u amandmanskoj fazi otklanjati – kazao je Špago.

Članica Komisije Mira Pekić (PDP) je kazala da je na prošloj sjednici Komisije bila suzdržana prilikom glasanja o ovom zakonu.

-Smatram da postoje dijelovi ovog prijedloga izmjena i dopuna Zakona koji se mogu dograditi, izmijeniti. Prvenstveno mislim na granice između koeficijenata o kojima bi trebalo voditi računa, da se ne dodirnu plate službenika koji imaju niže plaće i ove više plaće. Ako ovaj zakon prođe, a ja ću danas glasati za prolazak tog zakona u prvom čitanju, imat ću amandmane da se izmjene i dopune ovog zakona tiču samo poslanika i imenovanih osoba – navela je Pekić, te dodala da su oni ti koji imaju ogromne plaće.

Kaže da su poslanici, imenovane osobe, članovi Pedsjedništva BiH i ministri ti koji treba da imaju manje plaće i manje naknade.

– Kroz amandmansko djelovanje bi se išlo na to da se ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona malo doradi – kazala je Pekić.

Predstavnici Ministarstva finansija i trezora BiH su kazali da je Ministarstvo pripremilo mišljenje o predloženom zakonu i da ga je dostavilo Vijeću ministara BiH, koje će sutra razmatrati ovaj prijedlog mišljenja.

Kažu da ne žele danas da ulaze u detalje, nego da Komisiji od Vijeća ministara dođe zvanično mišljenje o ovom tekstu.

Predsjedavajući Komisije za finansije i budžet Nihad Omerović (NiP) je kazao da ono na šta se on na prošloj sjednici Komisije referirao jesu predloženi platni razredi unutar ovog zakona, odnosno plaće i naknade za zaposlenike i sve one koji nisu izabrani i imenovani zvaničnici.

-Moje mišljenje je bilo da ovim zakonom ne bi trebalo vršiti promjene unutar tih kategorija. Moje negativno mišljenje se prvenstveno odnosilo na ove principe, a svi smo čini mi se imali istovjetan cilj, da ovu problematiku treba riješiti na način, ali da se isključivo ograniče primanja imenovanih i izabranih zvaničnika – naveo je Omerović.

Dodao da će na današnjoj sjednici dati svoj glas za podršku ovom zakonu.

Smatra da bi bilo poželjno da Ministarstvo finansija paralelno sa budžetom predloži zakonsko rješenje koje bi imalo istovjetan cilj, a to je onemogućavanje povećanja plaća imenovanih i izabranih zvaničnika.

Prilikom glasanja, šest članova Komisije je glasalo “za” principe predloženog zakona, a dva člana komisije su bila protiv.

Predstavnički dom državnog parlamenta bi na sjednici zakazanoj za sutra trebalo da razmatra principe Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, koji je predložio poslanik Šerif Špago.

