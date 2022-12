PUFBiH – Poziv poreznim obveznicima da izmire svoje obaveze

Porezna uprava Federacije BiH (PUFBiH) podsjeća porezne obveznike da je do kraja poslovne godine ostalo još 11 dana i poziva ih da do 30. decembra ove godine podnesu dospjele nepodnesene porezne prijave i izmire svoje porezne obaveze i poslovnu 2023. godinu započnu bez starih obaveza.

Podnošenjem poreznih prijava i plaćanjem poreznih obaveza, u skladu sa zakonom, porezni obveznici neće biti izloženi riziku izricanja kazni, i to: za neplaćanje poreza na dobit do 100.000 KM, za nepodnošenje poreznih prijava do 100.000 KM, za neplaćanje doprinosa do 5.000 KM, kao ni riziku plaćanja kamate po stopi od 0,04 posto dnevno, odnosno na godišnjem nivou 14,6 posto.

– Poreznoj upravi nije cilj da prisilno naplaćuje javne prihode, da obračunava troškove prisilne naplate u iznosu od pet posto duga, i da sankcioniše porezne obveznike. Cilj Porezne uprave je da svaki porezni obveznik ispunjava zakonom propisane obaveze, da ih sam dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika i da za svaku uslugu izda račun – ističu iz PUFBiH.

Porezna uprava FBiH je podsjetila porezne obveznike koji imaju porezni dug koji je nastao zaključno do 31. decembra 2018. godine, da uplatom ovog duga mogu ostvariti pravo na otpis zateznih kamata.