Put Ilinčica jedan je od najljepših i najposjećenijih parkova prirode u Tuzli, smješten na jugoistočnim obroncima grada. Ovaj prirodni prostor predstavlja zelenu oazu za građane koji traže odmor od gradske vreve i priliku za šetnje, planinarenje i vožnju bicikla.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle saopćila je da su u toku završni radovi na postavljanju zaštitne ograde na dvije lokacije u dijelu ulice Put Ilinčica.

Inače, staze kroz Put Ilinčicu bogate su florom i faunom, te su idealne za rekreaciju i druženje svih generacija. Zbog svoje pristupačnosti, ovaj lokalitet često koriste i školske grupe za edukativne ture i sportske aktivnosti.

Nedavno su završeni radovi na postavljanju zaštitne ograde na dvije lokacije unutar ulice Put Ilinčica, čime je dodatno poboljšana sigurnost i uređenost ovog područja.

Lokalna zajednica i gradske vlasti nastavljaju ulagati u očuvanje i unapređenje Put Ilinčice kao važnog dijela ekološke mreže Tuzle, doprinoseći kvalitetu zraka i životnoj sredini te stvarajući još prijatniji prostor za rekreaciju i odmor.

U narednim mjesecima planirane su organizovane šetnje, edukativni programi za škole i volonterske akcije čišćenja i uređenja staza, u kojima će svi zainteresovani moći aktivno učestvovati. Informacije o tačnim datumima i detaljima događaja biće pravovremeno objavljene na zvaničnoj web stranici Grada Tuzle i društvenim mrežama.