Reisul-ulema Kavazović: Čuvajmo Bosnu i Hercegovinu i čuvajmo jedni druge

Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović jutros je pozvao na čuvanje Bosne i Hercegovine

“U ovo jutro radujemo se Kurban-bajramu. U našoj muslimanskoj tradiciji je to veliki i odabrani dan. U njemu odjekuju tekbiri i skrušene dove iz naših srca. Ovog jutra se one stapaju s dovama vjernika u dolini Mine, na hadžu. Naša osjećanja i misli vraćaju nas Ibrahimu, a.s., i njegovom sinu Ismailu. Veličanstveno kazivanje o njihovoj pokornosti Uzvišenom, o povjerenju sina u oca, poštovanju očevih odluka, o iskušenju koje je za nas male ljude najveće u životu, a koje je Ibrahim stameno i čvrsto podnio putokaz su i inspiracija mnogim generacijama i zorni pokazatelj kolika je ustvari naša potreba za Bogom i Njegovim milosrđem” – kazao je reisul-ulema.

Kavazović je i ukazao na važnost materinstva i očuvanja dobrog odnosa sa majkama, suprugama i sestrama.

“Uskoro će naše hadžije obaviti saʿj, trčanje između Safe i Merve, koje nas podsjeća na Ismailovu majku Hadžeru. Ona je podigla Ismaila, a.s., kao što su sve majke podigle sve nas. Poštujmo materinstvo, njegujmo osjećaje nježnosti i privrženosti prema majci, supruzi, kćerci, unuci… Muhammed, a.s., govorio je: ‘Na svijetu ima mnogo vrijednosti, ali kreposna žena je najviša vrijednost. Ženu mogu poštovati samo plemeniti, a uniziti samo nedostojni. Ko odgoji svoju djevojčicu u islamu, ona će mu biti zaklon od džehenemske vatre” – naveo je reisul-ulema.

Kavazović je i podsjetio da već mjesecima svjedočimo neizrecivoj patnji i stradanju u Palestini.

“Gaza je iscrpljena, zavijena u zločine bez presedana. Vijesti koje stižu do nas govore o zločinima najgore vrste, nad djecom, ženama i starcima. Za ove ljude pred našim očima nema utočišta, za njih je zemlja postala tijesna, grobnica bez dna. Historija će pamtiti bezobzirnost i kukavičluk svijeta. Poslije Bosne i Gaze zločin i nasilje izgubili su značenje. U ovim trenucima naše misli i naše dove su s tim hrabrim ženama i muškarcima, djecom i starcima, koji odolijevaju silama mraka, kako bi pružili duhovnu i materijalnu pomoć unesrećenima. Svako od njih je u našim srcima i našim dovama. Molimo se za milost u srcima onih koji snose odgovornost za sudbinu ljudi u Gazi: muslimana, jevreja i kršćana i svih onih koji u tome sudjeluju. Tražimo i molimo da se rat zaustavi, da stradanja prestanu, da strah zamijeni sigurnost, a očaj nada i vjera”

U danima koji su pred nama, reisul-ulema je pozvao na akciju pomoći narodu Gaze u našim džamijama i mesdžidima.

RTV Slon/MINA