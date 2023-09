Revizorski izvještaj utvrdio brojne nepravilnosti u radu UKC -a Tuzla

Ured za reviziju institucija FBiH izvršio je reviziju finansijskih izvještaja Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla. Prema njihovom mišljenju, osim za moguće efekte pitanja opisanih u odjeljku Osnova za mišljenje s rezervom, finansijski izvještaji istinito i fer prikazuju, u svim materijalnim aspektima, finansijski položaj Bolnice na 31. 12. 2022. godine, finansijsku uspješnost, novčane tokove i promjene na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, u skladu s prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

Zapošljavanje bez konkursa

Međutim, utvrđeno je da je Bolnica prethodnih godina, kao i najveći dio 2022. godine, funkcionisala bez Nadzornog odbora koji je Vlada FBiH imenovala Rješenjem od 8. 12. 2022. godine. Poslovi koji su u nadležnosti Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom tokom 2022. godine nisu obavljani. Osim toga, Bolnicom od 25. 5. 2022. godine rukovodi vršilac dužnosti direktora do imenovanja direktora, a najduže do šest mjeseci. Do okončanja revizije direktor nije imenovan, što nije u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Izvršen je prijem u radni odnos na određeno vrijeme 155 zaposlenika, od čega je 110 medicinski kadar, po osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH Vlade FBiH, kojom je omogućen prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme bez javnog oglašavanja, što nije u skladu sa Zakonom o radu.

Plate za pomoćnike direktora veće od propisanih

Pravilnik o plaćama Bolnice nije usklađen sa odredbama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona u dijelu obračuna stimulacija zaposlenicima, što je imalo za posljedicu isplate stimulacija koje nisu u skladu s Kolektivnim ugovorom, a koje nisu ni dokumentovane. Obračun i isplata plaće za pomoćnike direktora vršen je na osnovu odluka Upravnog odbora, što je imalo za posljedicu ostvarivanje plaće u većem iznosu. Zbog navedenog, obračun plaća za pomoćnike direktora i obračun stimulacija zaposlenicima nije izvršen u skladu s Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona.

Prekovremeni rad

Evidencije o radnom vremenu nisu vođene u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim na radu u dijelu vremena odlaska i dolaska na posao, prekida rada, obavljanja dežurstva, rada po pozivu, pripravnosti i dr., niti su sadržavale podatke o prekovremenom radu za koje je utvrđeno da se obračunava i isplaćuje. U određenim slučajevima prekovremeni rad je iskazan preko fonda sati dozvoljenog Zakonom o radu. Također, zaposlenici Bolnice su na mjesečnom nivou obavljali znatno veći broj radnih sati redovnog rada uključujući i dežurstva. To nije u skladu s odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona.

KOMPLETAN REVIZORSKI IZVJEŠTAJ MOŽETE POGLEDATI OVDJE