Rukometaši Slobode sutra protiv Borca, nadaju se velikoj podršci navijača

Rukometni klub Sloboda u subotu u 17 sati dočekuje ekipu Borca iz Banja Luke.

Utakmica 21. kola Premijer lige BiH odigrat će se u Maloj dvorani u Mejdanu, a TV prijenos će biti osiguran na kanalu BHT1.

„Mi se spremamo kao i svaki put do sada, to ide u nekom svom normalnom ritmu. Smatram da smo ovu sedmicu odradili dosta kvalitetno i nadam se da ćemo to sutra uspjeti prenijeti na teren. Imamo danas još jedan trening, još jednu video analizu prije treninga i mislim da će biti sasvim dovoljno da se napravi povoljan rezultat. Ono što je činjenica jeste da RK Sloboda ima obavezu da svaku utakmicu ide na pobjedu, pogotovo kad se igra u Mejdanu i protiv mnogo slabijih i jačih ekipa nego što je Borac. Tako će biti i ovaj put, mi ćemo dati sve od sebe, pokušati popraviti utisak iz prethodnih duela gdje smo možda igrali nešto lošije nego što to možemo. Sutra, nadam se uz pomoć mnogo većeg broja publike nego što je to bilo do sada, pokušati ostvariti jedan rezultat koji će nam dati vjetar u leđa za samu završnicu prvenstva“, rekao je šef Stučnog štaba RK Sloboda, Mirko Mikić.

Kada je riječ o igračima koji će konkurisati za sutrašnju utakmicu, šef struke ističe da su spremni svi osim Muharema Milkunića, koji se i dalje oporavlja od povrede. Lazar Janković, koji se prethodnih mjeseci također popravljao od povrede, sutra će biti u sastavu.

„Imali smo težak raspored prethodnih nekoliko sedmica, no ekipa je maksimalno motivisana, ove nedjelje pripremali smo se za derbi utakmicu protiv Borca. Imali smo sreću da smo prethodno kolo bili slobodni pa smo uspjeli i pshički i fizički da se odmorimo prethodnu sedmicu. Za svaku utakmicu od početka sezone mi se dodatno pripremamo, ali kada dođe ovakva derbi utakmica, tu postoji dodatna motivacija i mislim da će ekipa dati ne 100, nego 120 posto sutra. Smatram da će prevagu napraviti sitnice i volio bih da Mejdan bude pun s obzirom da je to do sada bilo malo škrto i siromašno, tako da bih volio da navijači sutra ispune Mejdan i budu nam vjetar u leđa“, kazao je rukometaš Crveno-crnih, Renato Čajić.

Nakon pobjede protiv Hercegovine, ekipe Slobode zauzima četvrto mjesto na tabeli Premijer lige BiH sa 22 boda, dok se Borac nalazi na drugoj poziciji sa 25 bodova.

Podsjećamo, utakmica protiv Borca na rasporedu je sutra, 06. aprila, od 17 sati u Maloj dvorani Mejdana. Cijena ulaznice je 5 KM.