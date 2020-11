Salines otputovao za Andoru: Nadamo se da će svi biti ponosni na nas

Šampion BiH FC „ Salines Tuzla City“ danas je otputovao za Andoru gdje će u subotu igrati utakmicu protiv prvog protivnika u okviru UEFA Futsal Champions Leauge 2020-2021. Riječ je o FC „ Encamp“ iz Andore koji će biti domaćin Jarčevima u knock-out fazi preliminarne runde.

Trener Predrag Rajić kazao je da je pomno analizirao klub koji ih čeka u Andori da vidi kakvu ligu igraju i gdje su u ovom trenutku. Po njegovim riječima, klub nije igrao mečeve u prvenstvima od kraja 2019. kada je nastupila korona. Trenirali su cijelo vrijeme te su imali dvije prijateljske utakmice sa jednim učesnikom Lige šampiona. Poseban izazov za tim iz Tuzle je činjenica da protivničku ekipu predvodi Javier Saviola, nekadašnji uspješni fudbaler, a sada futsaler.

„U njihovim redovima jest Javier Saviola. Ali ako mi trebamo da strepimo od jednog igrača ili bilo čega, onda ne trebamo ni da idemo na ovaj put. Mi znamo tačno svoj cilj. Imamo tačne zacrtane stope kuda smo pošli. Optimista sam veliki i ubijeđen sam da ćemo se predstaviti u najboljem svjetlu“- rekao je Rajić. Sa Rajićem se slaže i kapiten ekipe, Slobodan Rajčević.

„ Znamo ko nas čeka ali znamo i to da jedan čovjek nije ekipa. Ne plašimo se toga. Izazov je to za nas ali ja poštujem svoje drugare i svoju ekipu i gledat ćemo nas, a ne njega „- kazao je Rajčević koji je već igrao na evropskim prvenstvima. On ističe da je UEFA Futsal liga prvaka izuzetno jaka ali da to ne smije biti obeshrabrenje za njega i njegove suigrače.

„Danas svi igraju fudbal i ne može se nikoga potcijeniti i reći da je neko loš ili jako dobar. Lopta je okrugla i postoji puno iznenađenja. Kako postoji iznenađenje u velikom fudbalu, tako i u ovom malom. Mislim da niko prije utakmice ne može nikome prijetiti da će pobijediti unaprijed, tako da ni mi ne možemo prijetiti. Gledamo nas i idemo korak po korak pa kako bude“- izjavio je kapiten.

Zbog aktuelne pandemije i problema sa letovima, ekipa ja otputovala busem iz Tuzle na put koji traje 26 sati. Pri dolasku tamo, imat će dva dana odmora, a ond a u subotu će odmjeriti snage sa andorskim klubom i predstaviti Tuzlu i BiH u UEFA Fustal ligi prvaka.

„Mi smo spremni. Jedva čekamo tu utakmicu da BiH i Tuzlu predstavimo u što boljem svjetlu. Nadam se da će svi biti ponosni na nas“- poručio je trener Rajić.

Inače, nakon pet kola, Salines se trenutno nalazi na trećem mjestu na tabeli Premijer fustal lige BiH, a naredne sedmice u okviru Prvog kola Kupa BIH, tuzlanski klub igra meč protiv višestrukog prvaka ekipe FC „ Mostar SG “ iz Mostara.