Oglasila se Samira Hurem nakon što je smijenjena sa pozicije selektorice ženske fudbalske reprezentacije BiH

Nakon objave Nogometnog/Fudbalskog Saveza BiH u subotu, da su imenovani novi članovi stručnih štabova ženske „A“ i muške „A“ futsal reprezentacije Bosne i Hercegovine vidjeli smo novo ime na spisku selektora “A” ženske fudbalske reprezentacije BiH.

Za selektora ženske „A“ reprezentacije se imenuje Selver Hodžić, a za pomoćnike selektora se imenuju: Ivan Kvesić, Zoran Dimitrić i Alisa Spahić. Almir Seferović se imenuje za kondicionog trenera ženske „A“ reprezentacije. – FS BiH

Javnost je iznenađena odlukom, a Samira Hurem oglasila se na web stranici SFK Sarajevo 2000:

“Obraćam vam se kao neko ko je svoj život, znanje i iskustvo nesebično davao zadnjih dvadeset godina za nacionalne timove, za razvoj igračica i ženskog fudbala u BiH, za promociju i kvalitet koji sada imamo. Dajući sebe, dovela sam sve sadašnje reprezentativke na nivo gdje jesu, okupila dobre ljude koji žele biti tu i dati svoj doprinos, usmjeravala igračice da se educiraju da biste imali trenerice za potrebe nacionalnih timova, ubjeđivala klubove da ne odustaju od takmičenja.

Bili smo na dnu, nisam dobijala niti jednu marku za svoj trud. Nisam to ni tražila. Voljela sam ovo i odlučila žrtvovati vlastito vrijeme, energiju i život, jer sam znala da će jednog dana biti bolje. Imala sam mnoge inostrane ponude za veliki novac. Ni to nije bio moj razlog da odustanem. Nisam prihvatila niti jednu ponudu zato što bi tada mnoge igračice odustale od fudbala, a koje vam sada nose nacionalni tim. Plate u ženskom fudbalu nismo imali do prije samo nekoliko godina. Naši motivi su bili čisto sportski. Prava ljubav prema sportu. Istinska ljubav prema nacionalnom dresu.

Od reprezentacije na kojoj su drugi popravljali gol razliku, postali smo reprezentacija koja je igrala baraž za Svjetsko prvenstvo i UEFA A Ligu nacija. Nakon što sam iscrpila svaki atom svoje snage i zdravlja, razgovarali smo o budućnosti i daljoj saradnji u nekom drugom obliku. Rekla sam vam da sam umorna od trenerske pozicije, ali da želim biti tu za sve nacionalne timove, neko ko će i dalje biti karika za napredak ženskog fudbala.

Odbor za hitnost i potom informacija na web stranici i medijima da sam smijenjena. Tako se to ne radi.

Sad imate novac za selektore koji vam je dala UEFA. Nakon dvadesetogodišnje borbe, zaradit će ga neko drugi i drago mi je da više niko neće biti na ovako značajnoj i odgovornoj funkciji amater koji je plaćen 600-1000 KM. Toliko je, mnogo godina, mjesečno vrijedila odgovornost selektorice državnog tima. Ali znajte da za rezultat nije dovoljan samo novac. Rezultat prave ljudi koji su posvećeni, vole svoj posao i na kraju žive ženski fudbal. Ostavljam vam respektabilan tim, dobru startnu poziciju, izgrađeno poštovanje i ime u UEFA i FIFA, sagrađeno mojim znanjem i turdom. Poštovanje se zarađuje odnosom i djelima, a ne automatizmom zbog pozicije moći.

Hvala i sretno!”