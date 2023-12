Saobraća se po suhom kolovozu, na planinama poledica

Jutros se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili vlažnom kolovozu, dok je u višim planinskim predjelima, zbog nižih temperatura, moguća poledica u zasjenjenim stranama. Frekvencija vozila je umjerenog inteziteta, ali tokom dana očekuje se pojačana frekvenciju saobraćaja.

Magla u jutarnjim satima smanjuje vidljivost na putevima na širem području: Viteza, Banovića, Kalesije, Kladnja, Prijedora, Foče, na putnom pravcu Konjic-Jablanica, kao i dolinom rijeke Bosne.

iz BIHAMK-a apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila. Na vrijeme se informišite o trenutnom stanju na putevima i graničnim prelazima, kako bi izbjegli dodatna zadržavanja u kolonama.

Skreću pažnju na učestale odrone kamenja na kolovoz, a izdvajamo puteve: Srbljani-Bosanska Krupa, Turbe-Karanovac, Sarajevo-Foča, Crna Rijeka-Jajce-Donji Vakuf, Bugojno-Kupres i Novi Travnik-Bugojno.

Zbog aktuelnih radova izdvajaju magistralne puteve: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Čevljanovići-Nišići i Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka). Na mjestima izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Bosanska Kostajnica, Gradina, Bosanska Gradiška, Bosanski Brod, Orašje i Brčko duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.