Saobraćaj obustavljen na više putnih pravaca zbog izlijevanja vode

Zbog izlijevanja vode na kolovoz, saobraćaj je obustavljen više putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Tako je saobraćaj obustavlje na putu Gradiška-Kozarska Dubica u mjestu Vrbaška, Klašnice-Prnjavor mjesto Ratkovac, Teslić-Doboj u mjestu Vrela, Doboj-Modriča u mjestu Vranjak, Cerik-Lončari, Doboj-Maglaj, u mjestu Bijela Ploča, Doboj-Zavidovići, u mjestu Donji Ulišnjak i Maglaj-Liješnica.

Otežano i usporeno odvijanje saobraćaja je na dionicama Srbac-Derventa i Kostajnica-Kozarska Dubica, u mjestu Petrinja.

Dodatna opasnost za vozače su i učestali odroni i klizišta, a izdvajaju se regionalni put Kozarac-Vodice-Mrakovica i Vrbaška-Mrakovica u rejonu kamenoloma Vučjak, gdje je saobraćaj u prekidu. Upozorava se i na putne pravce Čelinac-Kotor Varoš i Crna Rijeka-Mrkonjić Grad.

Na magistralnom putu Gacko-Tjentište zbog opasnosti od klizišta između tunela Čemerno i Surdup saobraća se otežano, jednom trakom.

Otežano se saobraća na području oba podvožnjaka u naselju Blatuša u Zenici, uz napomenu da od petlje Blatuša prema gradu i obratno mogu saobraćati samo teretna vozila.

Zbog sanacije klizišta na dionici autoceste A-1 Tarčin-Lepenica za saobraćaj su zatvorene tunelske cijevi tunela Vis, 25. novembar i Grab, a saobraća se dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Zbog radova na autocesti A-1 Visoko-Podlugovi saobraća se preticajnom trakom.

Zbog radova u tunelu Ravne na dionici magistralnog puta Kladanj-Vlasenica, od 08 do 16 sati vozila saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem.

Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima: Lepenica-Han Ploča, Hadžići-Sarajevo (pružni prelaz u Blažuju) i Potoci-Mostar (obilaznica kroz Mostar), a na mjestima izvođenja radova saobraća se jednom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza još uvijek je obustavljen saobraćaj.

Zbog aktivnog klizišta, u prekidu je saobraćanje na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača, zbog oštećenja mosta, vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su kratkotrajna.

Zbog oštećenja mosta granični prelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćeno je iz BIHAMK-a.