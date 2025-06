Zbog visokih temperatura preporučuju se putovanja u ranim jutarnjim ili večernjim satima

S obzirom na najavljene visoke dnevne temperature, iz BIHAMK-a savjetuju putovanje u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko se ipak putuje tokom dana preporučuju češće pauze i oprezniju vožnju. Apeluju na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima.

U toku su sanacioni radovi, zbog čega se saobraća usporeno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Izdvajaju se radovi na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima: Kladanj-Vlasenica, Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajaju se magistralni putevi Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Na graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali trenutno zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćeno je iz BIHAMK-a.