Šarena džamija u Tuzli dobija stari sjaj

Već naredne godine, tuzlanski vjernici bi teravih namaze tokom mjeseca Ramazana mogli klanjati u obnovljenoj Šarenoj džamiji. Rekonstrukcija ovog nacionalnog spomenika počela je 2018. godine, a sredstva za obnovu je obezbijedila Republika Turska. Behram-begova, Šarena ili Atik džamija, prvi put se spominje 1548. godine, ali pretpostavlja se da je izgrađena nekih 15-ak godina ranije. Njen utemeljitelj nije poznat. Nakon što bude završena rekonstrukcija, ovoj tuzlanskoj džamiji bit će vraćen stari izgled.

„Samom rekonstrukcijom planirano je da se vrati izgled iz Austro-ugarskog perioda kada je ova džamija bila jedina potkupolna džamija u našem gradu, bila je prepoznatljiva u gradu Tuzla“, kazao je Elmedin Avdibašić, viši stručni saradnik za Vakufe Medžlisa IZ Tuzla.



Rekonstrukcija Šarene džamije trebala je već biti završena, međutim kao i sve, pandemija je usporila i ove radove. Veći dio posla je odrađen, a sada slijede komplikovaniji radovi, odnosno oslikavanje enterijera.

„Pred nama su završni radovi na malterisanju zidova unutar džamije, pa oslikavanje enterijera. Bit će to jedno novo ruho koje će biti veoma prijatno našim čulima i osjetilima, kad uđemo u džamiju, taj prostor će da utiče najljepše na sve nas“, navodi Avdibašić.



Ono što je još karakteristično za Atik ili Šarenu džamiju je da se nalazi na lokalitetu prve džamije u Tuzli.

„To je jedno od njenih imena Atik – stara, podrazumijeva da je to prostor na kome je izgrađen prvi objekat, u kojem su osmanski vojnici obavljali islamske obrede. To je odlika ove džamije. Dakle, prvi lokalitet na kome je organizirano obavljanje obreda“, ističe Elmedin.



Na ovoj lokaciji osim džamije nalazili su se i medresa i mekteb, a svi objekti su izgorjeli u velikom požaru koji je zahvatio Tuzlu u septembru 1871. godine. Nova džamija na istom mjestu je izgrađena 1888. godine u pseudomaurskom stilu, koji će joj sada ponovo biti vraćen. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je u februaru 2010. godine proglasila tuzlansku Šarenu džamiju, zajedno sa haremom nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.