Sastanak HDZ-a BiH i ‘Trojke’: Iznijeli svoje viđenje izmjena Izbornoga zakona

Lideri stranaka koje čine vlast u Federaciji BiH – HDZ BiH, SDP, Naroda i Pravde i Naše stranke, održali su u utorak u Mostaru sastanak na kojem su iznijeli svoje viđenje izmjena Izbornoga zakona.

O izmjenama izbornoga zakona i putu BiH ka EU razgovarali su stranački lideri Dragan Čović (HDZ BiH), Nermin Nikšić (SDP), Elmedin Konaković (NiP) i Edin Forto (NS).

– Na sastanku smo iznijeli svoje viđenje izmjena Izbornoga zakona. Govorili smo o konkretnim rješenjima i pitanjima, a između ostaloga čuli i prijedlog HDZ-a koji je dosta konkretan i iskorak u odnosu na ono što smo dosada imali. Naravno i mi smo imali svoje stavove i prijedloge, da li da idemo u izmjenu Izbornoga zakona koji će konzumirati izmjene Ustava što bi značilo provođenje svih odluka i Ustavnoga suda i Suda u Strasbourgu, što je naša pozicija i pozicija HDZ, ako možemo dogovarati dvotrećinsku većinu ili ćemo mjenjati samo Izborni zakon – rekao je lider SDP-a Nermin Nikšić novinarima nakon sastanka.

Po njegovim riječima, u idućem razdoblju pozvat će sve političke stranke koje participiraju u državnom parlamentu jer za izmjenu Izbornoga zakona treba dvotrećinska većina.

Sastanak je održan u sjedištu HDZ-a BiH kojeg su prethodno dogovorili Čović i Nikšić izrazivši pri tom spremnost na izmijenu Izbornog zakona.

Govoreći o konretnom priejdlogu HDZ-a BiH, lider NS-a Edin Forto je pojasnio da radi o nekoliko dimenzija pristupa izmjena Izbornoga zakona.

– Radi se o nekoliko pristupa kao što je izbor članova Predsjedništva BiH do paketa integriteta o kojem se pričalo zadnjih dana. Bilo bi dobro da ova većina ima svoj prijedlog Izbornoga zakona i da nam onda netko nešto ne nameće – rekao je Forto.

Kako je rečeno, sastanak partnera državne koalicije planiran je za desetak dana i treba se potvrditi.

– Otvorili smo nekoliko tema, a idući sastanak će biti u punom kapacitetu. Čekamo termin koji bi trebao biti sljedećih deset dana. Pred nama su izazovi koje bismo trebali ispuniti do marta, do otvaranja pregovora za BiH s EU, i svih benefita koje nam oni pružaju. Stoga ćemo učiniti sve kako bi do tih rješenja došlo – rekao je predsjednik NiP-a Elmedin Konaković.

On smatra kako bi se mogli usuglasiti oko usvajanja zakona o sprječavanju pranja novca, Zakona o sukobu interesa, Frontexu i drugim rješenjima koji, kako kaže, nemaju političke dimenzije niti sukobe, te bi u martu i dogovorili otvaranje pregovora BiH s EU.