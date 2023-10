Sattler najavio posjet predsjednice Europske komisije BiH

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen početkom studenog dolazi u posjet BiH, najavio je šef Izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Johann Sattler.

– Ona se sprema dolazak u ovu regiju, a u BiH će biti početkom studenog. To je treći posjet u tri godine, to pokazuje fokus i posvećenost EU na napredak BiH na njenom europskom putu. To je veoma dobar znak. Regiji će ovaj put predstaviti paket razvoja, dakle značajna sredstva koja je EU osigurala za regiju, uključujući i BiH, a koja će ovaj put biti vezana za provođenje reformi – izjavio je Sattler u petak prilikom posjeta Bugojnu.

Na pitanje novinara o mogućnosti suspendiranja viznog režima za BiH i Srbiju zbog neusklađenosti viznih politika s EU, Sattler je kazao kako trenutno ta opcija nije izgledna.

– Kada je u pitanju vizna politika, to je nešto što je dugoročno zahtjev EU, da sve zemlje koje se žele priključiti EU moraj usuglasiti svoju viznu politiku s viznom politikom EU. Dakle, na spisku zemalja za bezvizni režim ne može biti više zemalja od onih koje su na spisku EU. BiH jeste napravila određeni pomak u tom smjeru, neki bezvizni režimi jesu ukinuti a ostaje još osam zemalja za koje BiH nije usuglašena s politikom EU. Ohrabrivao sam ministra Konakovića da ubrza i rješavanje tog pitanja. Koliko je meni poznato, trenutno nema neke opasnosti za suspendiranje viznog režima za BiH – rekao je Sattler.