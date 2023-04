Savez samostalnih sindikata BIH taži punu primjenu Zakona o zaštiti na radu

Zaštita i sigurnost zdravlja na radu područja su od posebnog društvenog interesa, a na taj način obaveza i odgovornost svakog poslodavca i radnika zbog prepoznavanja novih opasnosti, posebno kod djelatnosti s povećanim rizicima od ozljeda na radu. Zaštita i sigurnost zdravlja na radu ključan su dio dobrog poslovnog upravljanja i društvene odgovornosti. Nažalost, u ovom trenutku su mnoga radna mjesta na kojima poslodavac nije osigurao sigurnost svojim radnicima tako da se gotovo svakodnevno dešavaju ozljede na radu sa provremenim i/ili trajnim posljedicama.

Svaki radnik i radnica imaju pravo na sigurno radno mjesto. Na smijemo okretati glavu od činjenice da danas imamo sve duži radni vijek, ali i nove zahtjeve kao što su veća konkurencija i očekivanja pa su radnici često izloženi strahu od gubitka radnog mjesta, otpuštanja i nezaposlenosti, što može dovesti do ozbiljnih posljedica po njihovo tjelesno i mentalno zdravlje. Uz to, loše psihosocijalno radno okruženje i stres mogu imati negativne učinke na zdravlje, primjerice zbog prekomjernog opterećenja, proturječnih zahtjeva, neučinkovite komunikacija, loših međuljudskih odnosa ili agresije, a koji mogu dovesti do poteškoća u usklađivanju svakodnevnih obaveza na radnom mjestu i u privatnom životu.

Ovog 28. aprila upućujemo zahtjev svim odgovornima da usvoje sve podzakonske akte neophodne za punu primjenu Zakona o zaštiti na radu . Takođe pozivamo inspekcije da pojačaju svoj nadzor u ovoj oblast i da se kažnjavaju svi poslodavci koji ne poštuju zakonske obaveze vezane za sigurnost i zdravlje na radu, navodi se u saopštenju Saveza samostalnih sindikata BIH



Sindikalni pokret od 1996. godine 28. april obilježava komemoracijom za sve žrtve profesionalnih bolesti i povreda na radu, sa jasnom porukom „Sjećamo se mrtvih, borimo se za žive“. Navedeni datum je odabran kao uspomena na 28 smrtno stradala u nesreći na radu na gradilištu u državi Connecticut u SAD. Međunarodna organizacija rada (MOR) uključuje se u globalnu kampanju na zahtjev Pokreta sindikalnih organizacija od 2003. godine, promovišući stvaranje globalne preventivne kulture sigurnosti i zdravlja na radu, izvršavajući svoje obaveze i odgovornost za sprječavanje smrtnosti, povreda na radu i bolesti u vezi sa radom, te osiguranjem bezbjednog povratka svojim domovima i porodicama svim radnicima nakon radnog dana