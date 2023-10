Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH najavio štrajk upozorenja

Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije (SSSDMiS) Fedracije Bosne i Hercegovine, koji je danas zasjedao u Zenici, najavio je za 26. oktobar štrajk upozorenja ukoliko Vlada FBiH do tada ne odgovori pozitivno na njihovu inicijativu od prije četiri mjeseca – kazala je predsjednica SSSDMiS FBiH Marina Berberović.

Ona je dodala kako su prije dva mjeseca ponovili svoju inicijativu kojom traže potpisivanje kolektivnog ugovora te izjednačavanje prava doktora na cijelom prostoru FBiH. Do idućeg četvrtka, istakla je, dali su dovoljno vremena da se ispoštuju njihovi zahtjevi te da se ispune i zakonske procedure za organizaciju ovog štrajka.

– Vlada FBiH ima mogućnost da zaustavi organizaciju štrajka tako što će odoboriti ovu našu inicijativu. Zakonska obaveza je da odgovori na dopis jednog udruženja kao što smo mi – istakla je Berberović, koja je izrazila spremnost da počnu pregovore te zaustave najavljeni štrajk.

Podvukla je kako u tom sindikatu okupljaju više od 90 posto doktora na nivou FBiH, odnosno da imaju više od 4.500 članova. Najavila je da će, ako dođe do štrajka, u početku to biti štrajk upozorenja u trajanju od 30 minuta, u sklopu kojeg bi organizirali prekid rada te tako Vladi FBiH poslali zadnje upozorenje o nužnosti ujednačavanja prava doktora.

– Trenutno su razlike u FBiH u primanjima i do 50 posto. To, nažalost, ne ostavlja motiv doktorima u malim sredinama da ostanu tu raditi i dalje. Tako da će, sigurno, narednih godina, ukoliko se ovo ne riješi, trend odlazak doktora samo rasti – naglasila je Berberović.

Potpredsjednik SSSDMiSFBiH Admir Suljić dodao je kako je njihov “jedini zahtjev početak pregovora za federalni kolektivni ugovor” i ujednačenje prava ljekara u FBiH.

– To je jednostavan zahtjev i mislim da bi svako razuman prihvatio takav prijedlog. Ukoliko ne dođe do toga, mi ćemo poduzeti daljnje, zakonom predviđene aktivnosti da do toga dođe – najavio je Suljić.

Osim izjedanačavanja prava ljekara, naglašava, ovim se i stanovništvu osigurava pravo na ujednačenu zdravstvenu zaštitu.

– Svaki stanovnik ima ista prava, tako tražimo i da ljekar ima ista prava. S obzirom na to da je ljekar nosilac posla u zdravstvenoj zašitti, rješavanjem problema doktora riješit će se i problem zdravstvene zaštite stanovništva – kaže Suljić.

Sindikat je, kazao je, donio odluku o minimalnoj satnici po kantonima, jer svi kantoni “nemaju istu jačinu”.

– Minimalna satnica se mora ispoštovati, a kantoni koji imaju više da ponude, nismo protiv toga. Ali, minimum minimuma se mora obezbijediti za svakog ljekara u cijelog FBiH. Mi tražimo da to budu ujednačeni koeficijenti – kazao je Suljić, dodavši da bi minimalna satnica trebala iznositi tri KM.

