Savremeno – umjetnička škola Tuzla dobitnik dva međunarodna priznanja

Srednja „Savremeno – umjetnička škola“ Tuzla osnovana 2020. godine i upisana u Registar srednjih škola Tuzlanskog kantona, od dana osnivanja do danas kontinuirano radi na promociji inovativnog pristupa obrazovanju i odgoju učenika u Bosni i Hercegovini.

Prva škola ovog tipa u regiji u kojoj se u općeobrazovnim i stručno – umjetničkim predmetima uči drugačije, kroz primjenu dramske pedagogije i metode primijenjenog pozorišta i drame, za svoj rad do sada je dobila nekoliko međunarodnih priznanja.

Učenici se tako obrazuju za „Izvedbene animatore dramske umjetnosti i edukacije“ i „Omladinske lidere“ odnosno za savremena zanimanja XXI stoljeća.

Najnovija priznanja Školi su dodijeljena u prošloj sedmici u hotelu Hills u Sarajevu kada je realizovan završni događaj regionalnog programa prekogranične saradnje srednjoškolaca Zapadnog Balkana “Superschools” te je na Regionalnoj konferenciji pod imenom “RYCOgnized Vision: Education as a Peace Catalyst” učestvovalo preko 300 profesora predstavnika srednjih škola i govornika sa područja Zapadnog Balkana.

Školske 2022/23. godine ukupno se prijavilo 155 školskih razmjena, odabrano je 50 programa odnosno 100 škola i to: 18 iz Albanije, 18 iz Bosne i Hercegovine, 7 iz Crne Gore, 11 s Kosova, 16 iz Sjeverne Makedonije, 30 iz Srbije. Srednja „Savremeno – umjetnička škola“ Tuzla je kvalitetom svog rada i misijom projekta zadovoljila kriterij dugoročnog partnerstva.

Projekat prekogranične saradnje pod nazivom „ To the heart through art“ kojeg je osmislila i realizovala Srednja “Savremeno-umjetnička škola” Tuzla u partnerstvu s JU Srednja stručna škola Bar (Crna Gora) je među stotinama škola učesnica ovog programa proglašen za najbolje i dobio je dvije međunarodne nagrade:

Nagrada za najbolje partnerstvo škola Zapadnog Balkana

Nagrada za najbolju praksu škola Zapadnog Balkana.

Amila Beširović i Adnan Mujkić, profesori škole i koordinatori ove razmjene dobitnici su priznanja „Superteacher“ Zapadnog Balkana.

Ovo su velika priznanja za Bosnu i Hercegovinu, Tuzlanski kanton i Tuzlu, a Srednjoj „Savremeno – umjetničkoj školi“ Tuzla dodijeljena su nakon tri školske godine učešća u Superschool programu prekogranične razmjene srednjoškolaca Zapadnog Balkana, 4 organizovane uzvratne posjete u Tuzli i Baru, 28 dana obrazovnog i umjetničkog programa u kojima je učešće uzelo 58 učenika iz Tuzle i Bara, produkcije dva pozorišna performansa, izvođenja pet pozorišnih predstava, promocije dvije knjige, projekcije deset filmova, više okruglih stolova, diskusija, stručnih izleta i programa upoznavanja historijskih znamenitosti BiH i Crne Gore.

Razmjene učenika realizovane su u okviru projekta SuperSchools podržanog od strane Regional Youth Cooperation Office – RYCO. Čestitke učenicima i profesorima škole.