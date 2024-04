Schmidt: O nadležnostima Centralne izborne komisije BiH se ne može pregovarati

Visoki predstavnik Christian Schmidt pozdravlja inicijativu odgovornih lokalnih političara da nastave svoju opredijeljenost za usvajanje zakona koji štiti integritet izbornog procesa u skladu s međunarodnim standardima i na taj način osiguraju poštene izbore bez prevara, saopćeno je iz OHR-a.

Kako navode u saopćenju, u nedostatku pravovremene odluke u Parlamentu BiH, visoki predstavnik je morao djelovati i implementirati dobro poznate preporuke OSCE/ODIHR-a, GRECO-a i Venecijanske komisije kako bi se osigurala njihova primjena na lokalnim izborima 2024. godine. On i dalje poziva Parlament BiH da usvoji ove preporuke u formi zakona.

Izmjene i dopune koje je donio visoki predstavnik sadrže pravila koja su već na snazi (uključujući pilot projekte za elektronsko brojanje glasačkih listića i identifikaciju birača, te restrukturiranje biračkih odbora u skladu s pravilima ODIHR-a), ali one se mogu u potpunosti ugraditi u drugi zakon. Bez obzira na to, ne smije doći do umanjivanja standarda koje preporučuje OSCE/ODIHR, te se o nadležnostima Centralne izborne komisije BiH ne može pregovarati.

Visoki predstavnik nudi saradnju domaćim političarima. On želi podsjetiti sve zainteresirane strane da vrijeme za usvajanje domaćih rješenja ističe, premda još ima dodatnog vremena kada se radi o dugoročnim izmjenama izbornih pravila.

– Birači u Bosni i Hercegovini imaju pravo da glasaju prema jasnim i pouzdanim pravilima, te u skladu s najvišim standardom integriteta izbornog procesa – zaključuje visoki predstavnik Schmidt.