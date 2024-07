Schmidt: Osporavanje činjenica o genocidu je simptom nemogućnosti suočavanja s prošlošću

Visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt poručio je danas u Potočarima da se Rezolucijom o genocidu u Srebrenici osuđuje bilo kakvo negiranje genocida i sve radnje kojima se veličaju osuđeni za ratne zločine, zločine protiv čovječnost i genocid.

Prema njegovim riječima, ona je jasan iskaz međunarodne posvećenosti očuvanja dostojanstva preživjelih i poštivanja naslijeđa ubijenih.

– Za društvo je imperativ da se odbace bilo kakvi pokušaji da se minimizira ili iskrivi težina i razmjere genocida u Srebrenici. Pored Rezolucije, za realizaciju ovih ciljeva poduzeti su i neki drugi koraci. Potpisan je memorandum između Ministarstva pravde BiH i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, nametnuo sam izmjene Izbornog zakona koje onemogućavaju ratnim zločincima da obavljaju javne funkcije, a Ured visokog predstavnika nastavlja pružati podršku Tužilaštvu BiH – kazao je visoki predstavnik.

Naveo je da je glavna prepreka za pronalazak nestalih i dalje nedostatak informacija o grobnicama i lokacijama, te kapaciteta za obradu informacija.

– Lokalni forenzički kapaciteti zahtijevaju dodatnu fiinansijsku podršku. Potpuno je neprihvatljivo veličanje ratnih zločinaca koje vidimo većinom na istoku Republike Srpske. To je uvreda za žrtve i donekle prijetnja, a predstavlja i kršenje Krivičnog zakona BiH – upozorio je Schmidt.

Naveo je da njegove odluke nisu usmjerene protiv bilo kojeg naroda u BiH, već su one poziv da se suočimo s prošlošću, kao što ni sama Rezolucija nije usmjerene protiv srpskog naroda, niti Republike Srpske.

– Ona bi trebala da pokrene dijalog. Umjesto za političke ciljeve, ona bi trebala biti katalizator izlječenja rana i pomirenja. Jasno mi je da vlasti Republike Srpske preispituju i osporavaju činjenice vezane za genocid u Srebrenici. To je ujedno simptom nemogućnosti suočavanja s ovom mračnom prošlošću. Niko nema pravo jedan narod ili državu opisivati kao genocidnu. Da bi došli do pomirenja potebno je međusobno uvažavanje. Svjesni smo da je to za neke itekako težak put – podvukao je visoki predstavnik.

Dodao je da moramo raditi na pomirenju i održivom miru, te odbija da se mogu nastaviti negiranja užasa počinjenih u Prijedoru, Srebrenici, Žepi, i drugim gradovima.

– Odbijam prihvatiti da neki smatraju da relativiziranjem historije mogu umanjiti ono što se desilo ovdje devedesetih godina. Svaki zločin je zločin, bio to Kragujevac, zločin njemačkog Wermachta ili Jasenovac. Zločini drugih nisu opravdanje za bilo čije zločine – kazao je Schmidt.

Poručio je da se tolerancijom ne gubi identitet, te da “imamo obavezu da živimo u miru u duhu Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

RTV Slon/FENA