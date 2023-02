SDP proglasio pobjedu svog kandidata: Zijad Lugavić je novi gradonačelnik Tuzle

Kandidat SDP -a za gradonačelnika Tuzle Zijad Lugavić proglasio je pobjedu na prijevremenim izborima koji su danas održani u Tuzli.

Zijad Lugavić je rođen u Tuzli 1973. godine, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2000. godine. Nakon završenih postdiplomskih studija, magistrirao je 2014., a zvanje doktora društevnih nauka iz područja ekonomije, stekao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2020. godine.

Od 2012. do 2018. godine radi kao pomoćnik gradonačelnika za Službu za inspekcijske poslove, a od 2018. do 2021. godine kao pomoćnik gradonačelnika za Službu za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti. Po odlaske Jasmina Imamovića, odlukom Gradkog vijeća Tuzla preuzeo je funkciju v.d. gradonačelnika Tuzle. Po prvi put se kandidovao za gradonačelnika Tuzle i to ispred SDP-a.