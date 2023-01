Selektor Lucić odabrao U17 i U15 reprezentativke BiH za zimske kampove

Naredne sedmice u Trening centru NS/FS BiH u Zenici biće održani zimski kampovi za U-17 i U-15 reprezentativke Bosne i Hercegovine.

Igračice do 17 godina će se okupiti 23. januara i u Zenici će trenirati do 26.1., kad je planirano okupljanje pionirki čiji je kamp na rasporedu do 29.1.

Obje selekcije će za vrijeme boravka u Zenici odraditi po tri treninga i odigrati kontrolnu utakmicu.

Selektor Ilija Lucić je na ove kampove pozvao sljedeće igračice:

Ženska U-17 reprezentacija

Nadija Golubović (SFK 2000 Sarajevo), Aleksandra Panić (Borac), Nejla Korora (SFK 2000 Sarajevo), Alina Softić (FC Pfastatt, Francuska), Ivona Radošević (Austria Wien, Austrija), Nina Brnić (Iskra), Amra Bećirović (Coquitlam Metro-Ford, Kanada), Samra Muhić (Arna-Bjørnar, Norveška), Esma Blažević (SFK 2000 Sarajevo), Dalal Bratović (SFK 2000 Sarajevo), Bogdana Milićević (Radnik Bumerang), Lorena Terzić (SFK 2000 Sarajevo), Milica Radovanović (Leotar), Selma Feriz (Atlanta Fire United, SAD), Melisa Muhić (Mladost Polje Cazin), Ajla Ikeljić (United Elite Krajišnik, SAD), Una Rankić (Radnik Bumerang), Eldina Kurbašić (ŠF Perfekt), Natalija Mirković (SFK 2000 Sarajevo), Amila Abdukić (SFK 2000 Sarajevo), Jovana Lana Novaković (Radnik Bumerang), Marijana Panić (Radnik Bumerang), Alma Babović (B93 Copenhagen, Danska), Elma Brković (IFK Göteborg, Švedska), Tasneem Dizdarević (St. Louis Scott Gallagher, SAD), Lina Hadžikadunić (SFK 2000 Sarajevo), Hana Dedović (SFK 2000 Sarajevo), Nina Pupić (Emina), Anđelina Laketić (Radnik Bumerang), Helena Lana Babić (FSV Gütersloh 2009, Njemačka).

Ženska U-15 reprezentacija

Lejla Burek (Rosengård, Švedska), Džalila Ovčina (Vogošća), Hana Karačić (SFK 2000 Sarajevo), Vanja Stojanović (Radnik Bumerang), Tea Penava (Fortuna), Ivana Dumančić (Inter Posušje), Milana Šunjka (Spartak 2013 Banja Luka), Anja Đukić (Spartak 2013 Banja Luka), Ana Dumančić (Inter Posušje), Alma Karić (Turbina Jablanica), Matea Marić (Emina), Samija Bećirović (Krivaja), Marija Mihaela Maslać (Neum), Ana Daničić (Sloga Prijedor), Amina Hasanović (Sloboda Tuzla), Uma Hadžihajdarević (NŠ Kolibri Bihać), Farah Hadžibajrić (TSV Crailsheim, Njemačka), Marija Maksimović (Radnik Bumerang), Emilia Halilhodžić (USC Landhaus, Austrija), Leona Žulj (Iskra), Teodora Novaković (Radnik Bumerang), Adrijana Novaković (Radnik Bumerang), Hana Osmančević (Dinamo Zagreb, Hrvatska), Zorana Rosić (Ljubić Prnjavor), Ana Jurić (Neretva Metković, Hrvatska), Snježana Marković (Fortuna), Petra Kurešević (Radnik Bumerang), Emela Cibra (SFK 2000 Sarajevo), Hana Mešan (Radnik Donji Vakuf), Josipa Čutura (Inter Posušje), Tamara Vukelić (Spartak 2013 Banja Luka), Hurija Hodžić (Malax IF, Finska), Lamija Bjelica (SFK 2000 Sarajevo), Valentina Jurić (USC Landhaus, Austrija), Almedina Ahmetović (Aztec Soccer, SAD).