Senad Ajanović iz tuzlanske grupe Big Brothers bend ove godine bira srcem, bira Panonska jezera u Tuzli

Ljetnu sezonu u tuzlanskim ugostiteljskim objektima odavno je otvorila grupa Big brothers bend, svojim nastupima u ljetnim baštama, podsjećajući nas na neka lijepa vremena izvodeći bezvremenske hitove ex – yu scene. Kako nam je kazao frontmen ovog benda Senad Ajanović, trenutno u studiju sa još jednim tuzlakom Adnanom Herom Hadžibegićem iz tuzlanske grupe Jutro priprema pravu muzičku poslasticu za sve naše sugrađane, ljubitelje dobrog kvalitetnog zvuka, ali i za sve one koji prate njihov rad.

Dok iščekujemo novu pjesmu, Senad je iskoristio priliku i pozvao sve slušatelje Slon radija, naše sugrađane da ove godine za godišnji odmor biraju domaće, biraju Panonska jezera u Tuzli, jer je siguran da ćemo se tu svi osjećati sigurno, lijepo se družiti i uvjeriti se da je domaće ipak najbolje.

Sigurni smo da ćemo i ove godine kao što smo to navikli i prethodnih imati potpuni ugođaj na kompleksu Panonskih jezera, te da ćemo pored kupanja na slanim jezerima u centru grada imati priliku uživati i u kulturno – zabavnim sadržajima, koje Panonika svake godine organizuje za svoje posjetitelje, gdje vrlo često učešće uzme i grupa Big Brothers bend. No do tada, ne zaboravite naš moto „Biraj srcem, biraj BiH“, projekat RTV SLON u koji se uključio veliki broj javnih ličnosti iz cijele BiH, prvenstveno TK. U sklopu ovog projekta svake sedmice u našem radijskom, ali i televizijskom programu predstavljamo turističke potencijale BiH, ali i otkrivamo gdje će to poznati iz BiH ljetovati ove godine? U komentare nam svakako i sami možete pisati, koja turistička destinacija u BiH vas je oduševila, te gdje ćete vi ljetovati ove godine?