Sigurna zona: Internet prevare i lažne nagradne igre

Sve veći broj ljudi postaje žrtva internet prevara, bilo da je riječ o lažnim stranicama, sumnjivim nagradnim igrama ili krađi identiteta putem nesigurnih aplikacija. U trećoj epizodi podcasta Sigurna zona, voditelj Damr Mujabašić razgovarao je sa Davorom Brigićem, sudskim vještakom informacionih tehnologija, o tome kako prepoznati i izbjeći ove digitalne zamke.

Kako prepoznati internet prevaru?

Prevaranti koriste različite metode kako bi došli do tuđih podataka ili novca. Često se oslanjaju na ljudsku nepažnju i želju za brzom zaradom, pa se lažne nagradne igre i online prodavnice pojavljuju kao najčešći načini obmane.

Jedan od primjera je nedavna prevara na Facebooku, gdje se pojavila objava koja je tvrdila da poznata trgovina poklanja vaučere od 1.000 KM. Korisnici su bili pozvani da podijele objavu, lajkaju stranicu i ostave svoje lične podatke. Na kraju, prevaranti su te podatke koristili za spam ili čak krađu identiteta.

Kako prepoznati lažne nagradne igre?

Ako nagradna igra zvuči predobro da bi bila istinita, vjerovatno jeste prevara.

Službene kompanije nikada ne traže lične podatke ili uplate za učestvovanje.

Provjerite zvanične stranice brenda – ako informacija nije objavljena tamo, vjerovatno je lažna.

„Ako vi ne znate o čemu se radi sigurno je prevara. A i da znate o čemu se radi mala je vjerovatnoća da ćete biti kontaktirani na taj način. Ako ste dobitnik nagradne igre vjerovatno će Vas neko nazvati telefonom i znat ćete o kojoj nagradnoj igri se radi“ – ističe Brigić.

Krađa identiteta i nesigurne aplikacije

Krađa identiteta podrazumijeva korištenje tuđih ličnih podataka za prevaru, često s ciljem finansijske koristi. Hakeri mogu doći do informacija na razne načine – kroz sumnjive e-mailove, lažne aplikacije ili čak putem društvenih mreža.

Mnogi korisnici ne obraćaju pažnju na dozvole koje aplikacije traže prilikom instalacije. Besplatne aplikacije često prikupljaju podatke bez dozvole, uključujući kontakte, poruke i čak podatke o bankovnim karticama.

„Ako imate neki paket koji čeka, prije ćete Vi dobiti kući neki dopis, donijet će vam poštar, a ne da Vam kaže dolazi paket za Vas, ali se ne zna adresa. Pa kako može doći paket, a da se ne zna adresa? Znači, u startu se radi o nekim pokušajima dolaska do informacija u naknadnoj komunikaciji. To je prvi pokušaj, da Vi odgovorite na poruku i nekada je samo to dovoljno da neko nešto zaradi“ – dodaje Brigić.

Kako provjeriti sigurnost aplikacije?

Pročitajte recenzije drugih korisnika.

Provjerite koje dozvole aplikacija traži – ako aplikacija za vremensku prognozu traži pristup kontaktima ili porukama, to je sumnjivo.

Instalirajte aplikacije samo iz provjerenih izvora poput Google Play Store ili Apple App Store.

“Na internetu postoje stranice gdje se objavljuju te kompromitovane šifre. Danas većina mobilnih telefona, ako imate snimljene passworde, s vremena na vrijeme će vas obavijestiti da su našli u vašem sistemu kompromitovane šifre…možda ste tu šifru koristili još negdje i pokušavam vam skrenuti pažnju da pokušate promijeniti svoje pristupne podatke.” – pojašnjava Brigić.

Šta učiniti ako posumnjate na prevaru?

Ako primijetite sumnjivu aktivnost, ne dijelite podatke i ne klikćite na neprovjerene linkove. Lažne stranice, sumnjive e-mailove i online prevare možete prijaviti nadležnim institucijama, bankama ili čak platformama poput Facebooka i Instagrama.

Šta je najbolje uraditi – ignorisati, provjeriti ili prijaviti prevaru?

Stručnjaci savjetuju da svaku sumnjivu aktivnost prijavite kako bi se spriječile daljnje prevare. Osim toga, budite informisani – što više znate o prevarama, manja je šansa da postanete njihova žrtva.

Pogledajte kompletnu epizodu podcasta “Sigurna zona” i saznajte kako se zaštititi od internet prevara!