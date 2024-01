Sindikat doktora medicine i stomatologije nada se pregovorima krajem mjeseca

Upravni odbor Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH u srijedu je u Mostaru odlučivao o protokolu pregovaranja s Vladom F BiH, koji bi doveo do jedinstvenog kolektivnog ugovora za sve doktore medicine i stomatologije na federalnoj razini.

– Na sjednici UO smo odlučivali o protokolu koje je Federalno ministarstvo zdravstva poslalo dva sata pred sami sastanak, a kojeg smo razmotrili te ćemo im ga već danas vratiti s tehničkim korekcijama – izjavila je predsjednica Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH dr. Marina Berberović.

Izrazila je nadu u to da neće biti daljih prijedloga od strane Federalnog ministartsva nego da će to ići odmah na Vladu F BiH kako bi najdalje do kraja siječnja krenuli s pregovorima za novi kolektivni ugovor na razini F BiH.

Kako je pojasnila Berberović, novim kolektivnim ugovorom bi se ujednačila prava svih doktora medicine i stomatologije u F BiH pa bi im bilo svejedno u kojem gradu ili mjestu u Federaciji rade jer će plaće biti svima jednake.

Navela je kako su razlike plaća doktora sada od županije do županije i do 50 posto.

Ističe kako od županije ne mogu tražiti ujednačavanje plaća jer svaka županija sklapa kolektivni ugovor samo za njezinu razinu.

– Vlada F BIH je ta koja može donije kolektivni ugovor koji će kasnije prihvatiti županije kako bi se on primijenio u svih deset županija u F BiH – pojasnila je Berberović.

Zamjenik predsjednika Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH Admir Suljić podsjetio je da ovaj sindikat okuplja 4.700 doktora medicine i stomatologije iz svih deset županija u F BiH.

– S obzirom na odgovornost posla doktori nisu zadovoljni plaćom ali nadam se da ćemo se uozbiljiti i u idućim koracima donijeti konkretne dogovore s federalnom Vladom – poručio je Suljić.

RTV Slon/Fena