Sindikat izvršnog osoblja Željeznica FBiH uputio bajramsku čestitku

Povodom Ramazanskog bajrama, čestitku osoblju Željeznica Federacije BiH, ali i svim vjernicima islamske vjeroispovijesti uputio je i Sindikat izvršnog osoblja Željeznica FBiH.

“Svim kolegicama i kolegama kao i građanima islamske vjeroispovijesti, Sindikat izvršnog osoblja Željeznica Federacije BIH , upućuje iskrene čestitke u povodu Ramazanskog bajrama.

Iza nas je mjesec odricanja od hrane i pića, ali ne samo to. Posteći u ime Milostivog Stvoritelja, srca istinskih vjernika očistila su se i od svih negativnosti koje prate našu svakodnevnicu.

Dani koji predstoje, prilika su za sve nas da pokušamo ostati fokusirani na ono dobro u nama samima, ali i svemu oko nas. Pomagati drugima, otvorenog srca pružati ruku prema kolegama, prijateljima, poznanicima, pa i onima koje ne poznajemo, a trebaju našu pomoć, samo je znak od Svevišnjeg koliko smo bespomoćni usamljeni. Nemojmo dozvoliti da nas sitne razmirice i neslaganja udalje jedne od drugih, neka to budu izazovi koje ćemo svjesno i srcem prevladati. Upravo je to jedna od poruka praznika Bajrama, da otvorimo naša vrata prema svima i oprostom pokušamo preći preko rđavih djela.

Savladavajući sopstvene slabosti, dajemo dobar primjer i našoj djeci kako treba graditi zdrave odnose sa porodicom, prijateljima, kolektivom i zajednicom.

U krugovima naših porodica, u ove praznične dane, sjetimo se svih onih koji su izgubili živote braneći našu današnju slobodu.

Naši šehidi su nam u amanet ostavili da ih se vječno sjećamo i slavimo njihova imena i podvige koje su učinili za nas.

Drage kolegice, kolege, dragi prijatelji Bajram Šerif Mubarek Olsun” – stoji u čestitci.