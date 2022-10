Škola koja ruši stereotipove o ”muškim” i ”ženskim” zanimanjima: Djevojka koja je htjela da bude automehaničarka – za to se i školuje

Još uvijek postoje stereotipovi i podjela na ”muška” i ”ženska” zanimanja. Potvrda za to je podatak da u Zeničko-dobojskom Kantonu, srednje stručne škole upisuje 71,89% učenika a 28,11% učenica. Ipak, odabir zanimanja učenika i učenica sve više ruše predrasude i stereotipe u društvu. Pozitivan primjer je i priča iz Mješovite srednje škole Tešanj.

Popravljanje i održavanje motora i motornih vozila – opis posla koji ukazuje na to da je posao težak, komplikovan i posao u kojem ste uglavnom uprljani do laktova od ulja, maziva i masti ili benzina. Opis koji po svemu sudeći može da ukazuje da je to “muški” posao. A tako ga se i percipira. Mada, ne baš svugdje. Dokaz za to je Emira Alkaz koja je jedina učenica u razredu automehaničara.

“Kad sam bila mala maštala sam da postanem automehaničarka i moj san se ostvario”, kaže ova djevojka koja je posao zavoljela još od malih nogu, kada je uz tatu popravljala manje kvarove na porodičnom automobilu. „Kada je došlo vrijeme da upišem srednju školu, donijela sam odluku i niko me u tome nije sprječavao. U početku su me dječaci odbacivali, jer sam bila jedina djevojčica, ali kasnije su me prihvatili, jer su vidjeli da ja zaista volim to da radim i što je još važnije – da znam to radim. Mislim da su žene pametnije i da lakše otkriju kvar jer brže razmišljaju, ali ja im to nikada ne bih priznala. U školi smo svi jednaki.”

Emira kaže da se u njenoj porodici niko ne bavi sličnim poslom, ali da joj to nije bilo pretjerano bitno. Omiljeni dio nastave joj je praktična nastava jer kako kaže – ne bježi od posla, naprotiv – voli kada dobije teži zadatak – jer je to ujedno i veći izazov i prilika da se nešto novo nauči.

Osim što želi da popravlja auta, Emira bi voljela i da ih vozi. “Voljela bih da nastavim školovanje, da se još više usavršim u ovom zanatu, ali i da vozim. Tako bih u potpunosti radila ono što volim – vozila i popravljala auta i kamione.”

I dok se automehaničari često dijele na one koji više vole mehaniku koja je fizički zahtjevnija i one koji više vole elektroniku koja podrazumijeva tehnološke inovacije, Emira kaže da, uprkos tome što je djevojka od jedva metar i šezdeset – više voli mehaniku.

“Ja sam sama donijela odluku, upisala sam ono što me zanima, ono što volim i u čemu sebe vidim. A mislim da se i mnogo mojih drugova iz razreda vodilo istim motivima. Neki od njih možda nisu bili odlični đaci, ali sigurno jesu vrhunski automehaničari.”

Članak je nastao je u okviru projekta „Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini“ kojeg provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Vlada Švicarske i SR Njemačke. Projekat podržava partnerske škole u uspostavljanju i realizaciji dualno organizovanog stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada.

RTV Slon/Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)