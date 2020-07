Zašto je TK zahvaćen čestim grmljavinskim nevremenom u odnosu na ostatak države?

Bh. meteorolog Nedim Sladić, koji vrlo intenzivno radi na praćenju vremenskih prilika u BiH, u petak je precizno na svom Facebook profilu najavio da će Tuzlu zahvatiti veliko nevrijeme oko 20 sati, što se i dogodilo.

No, pored ove najave, on je itenzivno pratio sva dešavanja u vezi s nevremenom na području našeg kantona i došao do šokantnih podataka da je u Tuzli u 40 minuta palo čak 19 milijardi litara vode. Do ovog podatka došao je na sljedeći način:

“Čak 63,6 litara kiše palo je po kvadratnom metru u nepunih sat vremena. Površina grada Tuzle je 303,2 kilometra kvadratna, odnosno 303.200.000 metara kvadratna.

Množenjem ova dva podatka dobijamo koliko je padavina palo na čitavu Tuzlu – ČAK 19,2 MILIJARDI LITARA VODE! U manje od sat vremena!”, istakao je Sladić na svom Facebook profilu.