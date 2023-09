Sloboda danas protiv Radnika u Hadžićima

Utakmicu 7. kola Prve lige FBiH Sloboda igra danas u Hadžićima protiv FK Radnik od 15:30 sati, a Zlatan Nalić, šef stručnog štaba FK Sloboda smatra da njegove igrače očekuje teška utakmica protiv ozbiljnog protivnika koji je u dosadašnjem dijelu prvenstva pokazao ravnomjeran učinak u kojem su osvojili osam bodova.

”Radnik Hadžići su dosta ozbiljna ekipa koja ima ravnomjeran učinak u dosadašnjem dijelu prvenstva. Dakle, dvije pobjede, dva remija i dva poraza. To je ekipa koja je dosta stabilna u dosadašnjem dijelu takmičenja, a naša očekivanja pred ovu utakmicu su kao u svakoj ranije, a to je da mi svaku utakmicu želimo pobijediti. Naravno da nailazimo na otpor, a do sada smo to uspijeli savladati, tako da se iskreno nadam da ćemo to uspjeti i protiv Radnika u Hadžićma”, izjavio je Nalić.

Dodao je da zaista očekuje tešku utakmicu.

”Očekujem tešku utakmicu iz razloga što se radi o jednom ozbiljnom protivniku koji igra na domaćem na terenu. Mi imamo jedan fin ciklus iza nas i jako je važno da ostanemo ostanemo prizmeni jer smo još uvijek u početku prvenstva, zaključio je Nalić.

Slobodu u narednom periodu očekuje zgusnut raspored u kojoj pored dvije prvenstvene utakmice igra utakmicu 1/16 finala Kupa BiH protiv FK Željezničar.