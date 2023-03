Sloboda dočekuje Sarajevo: Mogu li tri boda ostati na Tušnju?

Fudbaleri Slobode dočekat će u 24. kolu Premijer lige BiH ekipu Sarajeva. Trener crveno-crnih kaže da su spremni za ovaj važan meč.

Crveno-crni tim spremno dočekuje Sarajevo, tvrdi šef struke. Utakmica je za tuzlansku ekipu od velike važnosti, i kažu postavit će se napadački.

”Tražit ćemo bodove koji su nam sigurno jako bitni. Dal’ će biti lako, vjerovatno ne, Sarajevo je dobra ekipa, pogotovo individualno, imaju dosta dobrih igrača, ali znamo sve njihove kvalitete, pokušat ćemo to neutralizirati i iskoristiti njihove mane”, kaže Danijel Pranjić, šef Stručnog štaba FK Sloboda.

Igrač FK Sloboda Adi Alić navodi da su svi zdravi i spremni.

”Svi jedva čekamo da istrčimo na teren, da damo svoj maksimum. Ovom prilikom želim da pozovem navijače da dođu i budu naš 12. igrač, a mi ćemo to pokušati opravdati”, navodi Alić.

Trener ističe da su analizirali protivnika, i dat će sve od sebe kako bi tri boda ostala u Tuzli.

”Spremni smo za sve opcije na ono što će oni igrati, znamo otprilike kako će to izgledati. Vidjet ćemo, jedva čekam da utakmica počne i da vidimo gdje smo, šta smo, u odnosu na Sarajevo”, ističe šef Stručnog štaba FK Sloboda.

Pranjić je kormilo tuzlanskom ekipom preuzeo prije desetak dana. Uvidio je kvalitete i manjkavosti u svlačionici, uvjeren je da momci, ukoliko budu davali maksimum, mogu opstati u Premijer ligi. Ima mjesta i za dodatan rad.

”Stil igre koji ja hoću igrati, to je visoki presing i onda ako nisi spreman, to ne možeš igrati 90 minuta. Moja želja je da Sloboda igra 90 minuta visoki presing, u kojoj mjeri ćemo to moći od početka, ne vjerujem da će biti svih 90 minuta, morat ćemo biti jako pametni”, kaže Pranjić.

U fudbalu uvijek treba vremena, naglašava Pranjić, ali mu za sada sve djeluje pozitivno. Sloboda je trenutno na premijerligaškoj tabeli sedma sa 24 boda iz 23 utakmice, a protivnik iz meča u nedjelju je na šestom mjestu sa 32 boda.