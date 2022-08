Sloboda i Tuzla City remizirali bez pogodaka

Prvo poluvrijeme na stadionu Banja Ilidža u Gradačcu nije donijelo mnogo opasnosti pred golom obje ekipe. Prvi su zaprijetili crveno-crni u 6. minuti nakon kontranapada, međutim bez većih opasnosti pred golom Fejzića. Četiri minute kasnije na drugoj strani prijetio je Mendeš no lopta odlazi daleko pored gola Erića. U 24. minuti prva ozbiljnija prilika na utakmici. Mišić je centirao iz slobodnog udarca, Čeliković se najbolje snalazi u šensaestercu Slobode i šutira direktno u golmana. Pred odlazak na odmor viđena je još po jedna prilika na obje strane. Najprije je Kuzmanović šutirao iz daljine pored gola, dok je na drugoj strani Jusić Slobodu mogao dovesti u vodstvo nakon centaršuta Maksimovića iz slobodnog udarca, no na odmor se otišlo bez pogodaka. Drugo poluvrijeme bolje otvaraju domaći koji su pokušali preko Mišića i Karjaševića no ostalo je 0:0. Vrijedi istaći pokušaj Komazeza škaricama, no njegov udarac odlazi direktno u Fejzića. Od 60. do 70. minute crveno-crni su bili konkretniji, napadali ali nisu uspjeli postići pogodak. Odličnu priliku u 71. minuti imala je Sloboda međutim Delić se nije najbolje snašao pred golom domaćina. 15. minuta prije kraja Sloboda na terenu ostaje sa desetoricom. Drugi žuti, odnosno crveni karton dobio je Kurtalić. Do kraja susreta najbolju priliku imao je Ćivić iz slobodnog udarca ali ostalo je Tuzla City- Sloboda 0:0. Crveno-crni priliku za nove bodove imaju već narednog vikenda kada dočekuju ekipu Borca.