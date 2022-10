Smajlagić i Terzić: Od improvizacije nema ništa

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za početak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine. Naš tim u četvrtak od 20 sati igra protiv Slovenije u gostima, a u nedjelju od 20 sati dočekujemo Crnu Goru u Sarajevu. Danas je održana pres-konferencija, na kojoj su se obratili selektor Irfan Smajlagić i kapiten Mirsad Terzić.

”Ne očekujem nešto spektakularno, očekujem od igrača da shvate jednu stvar, da svi koji dolaze u nacionalnu selekciju da budu svjesni odgovornosti. Velika je čast i obaveza nastupati za reprezentaciju. Jedini ispravni put je da igrač koji dođe u selekciju ima pozitivan grč, da s nestrpljenjem očekuje taj poziv, odnosno da je svjestan odgovornosti. Oni su svi profesionalci, znaju šta očekivati i bit cijele priče da svako od njih da maksimum. Sve ono što zahtijeva vrhunski sport moraju ispoštivati. Moraju ispoštivati način funkcionisanja sportaša. Improvizacija na visokom nivou je neprihvatljiva. Moramo imati igrače koji su spremni da daju maksimum za reprezentaciju. Nećemo tražiti rezultat na osnovu improvizacije i nerada”, rekao je selektor Irfan Smajlagić, pa se osvrnuo na dileme, koje su se pojavile u reprezentaciji oko spiskova za ove mečeve.

”Što se tiče spiska, pogrešna je interpretacija ljudi koji su pogrešno shvatili. Postoji širi spisak svih igrača, a postoji uži, koji je za tu ackiju. Za ovu akciju su pozvani svi, koji su spremni zdravstveno da budu tu. Ima tu igrača koji nisu iz raznih razloga tu. Rekao sam da igrači koji dolaze ovdje moraju biti zdravi i fizički i mentalni, to je nastup za nacionalnu selekciju. Nema polovičnog sudjelovanja. Sport je takav da će uvijek biti prolema, zato i prosotji taj širi spisak. U sportu nemam pretplaćenih mjesta. Ako dolazi konkurencija, ambiciouniji ihrači i spremniji. I za svakog igrača je ovdje prlika da dokaže treneru i selektoru da je on taj, koji treba biti ovdje. Dakle, nema dilema, uvijek će u reprezentaciji biti raznih okolnosti zbog kojih neko neće biti ovdje, ali to je sastavni dio sporta, ali to je onda prilika za neke druge. Konkurenicija je u sportu nemilosrdna. Mislim da je ovo prilika za igrače, koji su nisu imali minutažu, da pokažu da vrijede. Zato će ova okupljanja biti selekcija. Ovo okupljanje koristimo za selekciju igrača, ne samo po kvaliteti, nego po svemu. Ne smiju igrači zaborviti da smo potekli iz ovi klubova odavde i ne smijemo zaboraviti odakle smo došli”.

Selektor je potom dobio pitanje o očekivanjima od naredna dva meča.

Treba pogledati prvo šta reprezentacija ima za sebe. Od Eura 2020. imamo pet igrača, od posljednjeg Eura nema sedam igrača. Pričamo o nosiocima i to je realnost. Jesmo mi bili učesnici prvenstava, a za to se moraju potrefiti neke stvari. Ali kad dođete na prvenstvo, rezultat se mjeri po onome šta si napravio na Euru. Mi smo na oba Eura bili predzadnji. Dakle, od konkurencije smo bili lošiji. Moja vizija je da ne ovisimo od sreće i žrijeba, nego da od nas. Da ne budemo topovska hrana bilo kome. Euro treba da bude stepenica za dalji razvoj. Moramo napraviti kontinuitet. Sve stvari moramo posložiti. Šta znači otići na Euro, ako si tamo topovska hrana? Ali ako imamo šansu da taj Euro iskoristimo pozitivno, onda je to dobro. Moramo stvoriti sve preduslove. Selekcija igrača mora biti studiozna. Moramo graditi optimizam. Radimo u smjeru da koristimo igrače, koji imaju vrhunsku kvalitetu. Ovdje neće biti igrači, koji nisu ambiciozni. Stvaranje kulta reprezentacije moraju prihvatiti svi.

Nakon toga je bilo govora konretno o izostancima igrača.

Vraćamo se na spisak. Sa svim igračima je komunicirano. Ne vidim potrebu da se vraćamo na imena. Za mene su igrači, koji su tu najpotrebniji i najvredniji. Moramo imati respekta prema igračima, koji su ovdje. Svaki igrač, koji u reprezentaciji zaslužuje priliku. Nesuglasica je bilo, ali svaki igrač zbog objektivnih okolnosti nije prisutan. Koji trener ne bi želio dobrog igrača, pogotovo jer upoznajem tim.

Smajlagić govorio o i o rezultatima BiH u proteklom periodu, ali i očekivanjima od narednog perioda.

Ponavljam rezultat nije prioritet. Mi radimo na funkcionalnosti reprezentacije. Mi moramo pogledati u kojem je stanju naš rukomet. Došli smo u situaciju da od Eura 2020 nedostaje 18 igrača. Jedna selekcija koja ima viziju i rad može se desiti da joj ode pet igrača, a ne 18. Dakle, radilo se od akcije do akcije, a nije racionalno. Malo mi je čudno da se nije mogao stvoriti jedan dobar igrač. Imamo reprezentacije Slovenije i Crne Gore. Trošiti riječi na Sloveniju koja ima vrhunske igrače je suludo. Imamo Crnu Goru, koja ima tendeciju za stalni napredak. I kad to realno sagledamo, ne bojimo se, ali moramo gledati od sebe, da damo sve od sebe, pa ćemo poslije sumirati šta smo napravili. Ne bježimo od odgovornosti, ali moramo biti realni i sagledati sve.

Na kraju je selektor govorio o podršci saveza.

Stalno govorimo da je nemoguće bez sinergije sa savezom. On je taj koji daje smjernice, odnosno mora ispuniti nekavke finansijske preduvjete. Ne govorimo samo o A selekciji, nego o piramidi, gdje savez mora drugačije djelovati. Dakle, sve je proces. DA bi se stvorio igrač za velika takmičenja, mora proći sve dobne skupine. Moramo stvroiti jednu bazu igrača, a to je nemoguće bez Saveza. Savez je taj koji će zacrtati plan i program i istrajati na tom planu i programu. Sve ostalo što pričamo, ne vrijedi. Improvizacija ne daje rezultate. Reprezentacija BiH nema neke rezultate u posljednjih nekoliko godina. Moramo se svi nečega odreći, da bismo nešto postigli. Bit cijele priče je da gledamo realnost. Ne bojimo se igrati protiv bilo koga, ali smo svjesni svega. Moramo svoja iznenađenja graditi na radu. Ovaj izbor igrača ovdje ispunjava dosta kriterija. Mislim da su ovi igrači zaslužili povjerenje, imaju mentalnu snagu da se mogu nositi s onim što pred njih. Improvizacija u vrhunskom sportu ne postoji.

Mirsad Terzić je istakao da je atmosfera u timu pozitivnu.

Hvala vam na pažnji, što ste u ovolikom broju došli. Slažem se sa selektorm u svemu. Nedostaju neki igrači, tu su neki novi. Treba pažnju uvijek dati igračima, koji su tu. Kao što je rekao selektor, pravimo prvo dobru grupu, ekipu i atmosferu. Pozitivna je atmosfera na treninzima. Nemamo neka očekivanja od rezultat, jer on dolazi nakon složenih mnogih selektora. Nakon par treninga ima problemčića, ali to se svim dešava, kazao je Terzić.

On se potom osvrnuo na budućnost bh. tima sa novim selektorom.