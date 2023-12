Smanjene sjetvene površine u Tuzlanskom kantonu

Vlada TK je danas prihvatila Izvještaj o realizaciji plana jesenje sjetve u 2023. godini za područje Tuzlanskog kantona. Ovaj dokument sačinjen je na osnovu dostavljenih općinskih/gradskih izvještaja o realizaciji jesenje sjetve za 2023. godinu. Prema raspoloživim podacima vidljivo je da je sjetva, od planirane površine od 6.201 ha., realizovana na površini od 5.578,50 ha ili 89,96% poljoprivrednog zemljišta.

I pored značajnih izdvajanja za novčane podrške po jedinici proizvoda kao i sukcesivne isplate ostvarenih novčanih podrški, kako iz Federalnog tako iz Kantonalnog budžeta, došlo je do smanjenja sjetvenih površina, u odnosu na prošlu godinu. U odnosu na sjetvu u 2022. godini ovogodišnja jesenja sjetva je ostvarena na površini manjoj za 1.048 ha, odnosno 15,82%.

Najveće površine zasijane su pšenicom i to 2.420 ha, odnosno 87,30 % od planiranih površina, a to je i 43,38% od ukupno ostvarenog plana jesenje sjetve svih kultura. Ostala strna žita su zasijana na površinama od 1.474,5 ha, što čini 93,44 % od planiranih površina za sjetvu tim kulturama. Industrijsko bilje zasijano je na površini od 40 ha što je 400 % u odnosu na plan, dok je povrtnim biljem zasijano je 402 ha ili 83,75% u odnosu na plan. Od planiranih 1.361 ha za krmno bilje zasijano je 1.242 ha odnosno 91,26% u odnosu na plan.

Stepen realizacije jesenje sjetve po općinama/gradovima je različit i kreće se od 70,77% na području grada Lukavac do 105,48 % na području grada Tuzla. U prosjeku jesenja sjetva na području Tuzlanskog kantona je realizovana sa 89,96%.

U svim općinama i gradovima došlo do smanjenja sjetvenih površina i to od 2,21% na području općine Doboj Istok, do 38,58% na području općine Kalesija. Samo u općinama Teočak, Kladanj , Sapna i gradu Srebrenik došlo je do neznatnog povećanja sjetvenih površina dok su u gradu Gračanica zasijane površine na nivou prošle godine.