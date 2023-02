Softić: Neće doći do recesije, moguć porast kamatnih stopa

Guverner Centralne banke BiH Senad Softić izjavio je da prognoze ukazuju da neće doći do recesije, te da je moguć porast kamatnih stopa.

– Stanje u Centralnoj banci BiH je odlično i stabilno. Radimo na najbolji mogući način, imamo stabilnu valutu. Doprinosimo monetarnoj stabilnosti. Poslovnu godinu smo završili uspješno. Odlično smo se prilagodili promjenama na finansijskim tržištima. 2022. smo završili sa oko 26 miliona profita. Taj profit nismo ostvarili u 3,5 godine. Samo u januaru ćemo imati prihod ravan dvije godine ranije – rekao je Softić za Hayat.

Guverner je govorio o radu ove krovne finansijske institucije Bosne i Hercegovine, načinu borbe s inflacijom, ekonomskim kretanjima u BiH, regionu i Evropi u ovoj godini, te drugim aktuelnostima.

– Rat u Ukrajini je iznenadio sve. Proizveo je nagli skok cijena energenata, ali i zabrinutost za sigurnost, inflaciju, te je zaustavio ekonomiju Evrope. Bilo je neizvijesno kako ćemo završiti tu godinu u vezi energenata. Evropa je puno bolje podnijela te izazove koje je rat donio. Sada smo već malo optimistični. Imali smo velike zahtjeve sa gotovim novcem. Sve zahtjeve banaka mi smo zadovoljili. Pokazali smo da imamo dovoljno novca. Taj novac ima povjerenje kod građana – naveo je Softić.

Osvrnuo se i na to da li možemo očekivati pad kamatnih stopa.

– Prognoze govore da neće doći do recesije. Inflacija će padati. Doći će do nižeg smanjenja rasta. Imali smo 14 posto inflaciju 2022. godine. Ako ostanu ove pretpostavke, doći će do smanjenja rasta cijena u srednjem roku. U 2025. bismo trebali imati ciljanu inflaciju od dva posto. Ne vidimo recesiju. Ova situacija koju smo imali je nesvakidašnja. Neke situacije ekonomska teorija ne poznaje – istakao Softić.

Što se tiče rasta kamatnih stopa, Softić je rekao da će doći do blagog porasta.

RTV Slon/Fena