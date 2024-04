Juriš na treću pobjedu: Košarkaši Slobode dočekuju Mladost

Košarkaši Slobode u četvrtom kolu Lige 6 Prvenstva BiH dočekuju ekipu Mladost iz Mrkonjić Grada. Do sada su Tuzlaci u ovom dijelu Prvenstva ostvarili dvije pobjede i poraz.

”Mi imamo samo jedan cilj u ovom trenutku, a to je da se plasiramo među prve četiri ekipe kako bismo izborili polufinale i na tom putu Mejdan će vjerovatno biti neosvojiva tvrđava i prilika da igrači pokažu svoj kvalitet”, navodi Aid Berbić, predsjednik OKK Sloboda.

Trener crveno-crnih za ovaj meč na raspolaganju ima sve igrače. Protivnik je, kako navodi trener Slobode, karakterna ekipa sa iskusnim igračima. Sloboda i Mladost su u regularnom dijelu Prvenstva BiH odmjerili snage dva puta i ostvarili po pobjedu.

”Ni jedna ekipa u Ligi 6 se neće predavati do kraja, svaka utakmica će biti značajna i posebna za sebe. Svakoj utakmici pristupamo jednako, pripremamo se maksimalno da odigramo energično kako mi to radimo i da budemo fokusirani od početka do kraja”, ističe Adnan Žunić, trener OKK Sloboda.

Utakmica Sloboda – Mladost igra se večeras u Mejdanu u 18 sati.