Sredinom maja počinje izgradnja novog magistralnog vrelovoda u Tuzli?

Izgradnja novog magistralnog vrelovoda u Tuzli trebala bi početi sredinom godine. Za njegovu izgradnju u dužini od pet kilometara potrebno je 80 miliona maraka. U Gradskoj upravi odlučili su se, graditi ga u fazama. Prva je planirana u ovoj godini.

”Naš plan je da do početka maja osiguramo građevinsku dozvolu, raspišemo javni poziv, odaberemo izvođača i da krenemo negdje sredinom maja sa izvođenjem radova, jer imamo otvoreni prozor za izgradnju do sredine septembra, jer znamo da nam početkom oktobra počinje grijna sezona i moramo do tada završiti”, naveo je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Polovinu sredstava za prvu fazu izgradnje osigurala je Federalna vlada i o tom projektu razgovarali su federalni premijer i resorni ministar sa gradonačelnikom Tuzle.

”Prva faza ovog vrelovoda je otprilike kilometar i osamsto metara i za prvu fazu nam je neophodno nešto manje od 20 miliona KM. Za prvu fazu, Vlada FBiH je u Budžetu osigurala pola tih sredstava, znači 10 miliona KM”, ističe Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH.

Dio novca bit će planiran kroz gradski budžet, a ostatak, lokalna i federalna vlast tražit će iz drugih izvora.

”Drugi dio sredstava ćemo aplicirati na međunarodna sredstava, vidjet ćemo gdje god možemo doći do sredstava kroz projekte, pošto projekat imamo urađen, revizija projekta je također završena”, kazao je gradonačelnik Tuzle.

Po završetku izgradnje prve faze magistralnog vrelovoda, kako navode u Gradskoj upravi, znat će na koja područja dalje mogu širiti mrežu daljinskog grijanja.

Na sastanku predstavnika federalne vlasti i gradonačenika Tuzle razgovarano je i o projektu izgradnje vodovodne mreže u visinskim zonama. To je jedan od strateških projekata za grad, a federalni premijer obećava podršku i za njegovu provedbu.

”To su projekti koji su kada je Budžet u pitanju, prikazani kao agregati ukupne sume, i da bi se konkurisalo na njih, treba da ima projekat i da se odobravaju potrebna sredstva, zavisno od situacije do situacije. Ovdje smo čuli vrlo jasnu potrebu Grada Tuzla kada je u pitanju vodosnabdijevanje ovih područja”, kaže Nermin Nikšić, premijer FBiH.

Naglašeno je da je već pripremljen projekat za izgradnju vodovodne mreže za naselja Dokanj, Breške, Obodnica i Dragunja, čime bi bi bio riješen dugogodišnji problem stanovnika tih područja. Učesnici sastanka razgovarali su također o putnoj deblokadi, te naglasili da će intenzivirati priču o izgradnji autoceste od Tuzle prema Brčkom i Orašju.