Srednjoškolci polagali prvi test Eksterne mature

Nervoza, cupkanje nogom u mjestu, strah i trema bili su prisutni danas u fiskulturnoj sali Gimnazije Meša Selimović. Oko 109 učenika ove škole provjeravalo je svoje srednjoškolsko obrazovanje. Među njima je i Alisa Arščić. Kako ističe, dugo se pripremala za polaganje integralnoga dijela Eksterne mature.

“Imam malo treme, ali nadam se da ću postići dobre rezultate. Najviše me strah ovih klupa i prostora, sjedanja u ove klupe, ali da me je strah predmeta, to nije“ rekla je Alisa Arščić, maturantkinja Gimnazije Meša Selimović Tuzla

Sa druge strane, Sara Dženanović nema tremu. Iako je spremna, najviše se brine za rezultate iz prirodnih nauka.

„Iskreno matematika i fizika. Inače imamo malo problema sa time, ali sve smo provježbali detaljno i svi su objasnili i ima nekoliko zadataka koji nisu teški. Nadam se da će to dobro proći, ali toga me najviše strah“ dodala je Sara Dženanović, maturantkinja Gimnazije Meša Selimović Tuzla

Za razliku od Sare, Lejli Zahirović prirodne nauke idu od ruke.

„Smatram da smo mi gimnazijalci dobri u većini predmeta koje imamo, ali obzirom da sam za izborne izabrala matematiku i fiziku, smatram da su to moje jače strane“ naglasila je Lejla Zahirović, maturantkinja Gimnazije Meša Selimović Tuzla.

Kako bi ostvarili što bolje rezultate na Eksternoj maturi, svaka škola priprema svoje učenike.

„Intenzivne pripreme počele su još u trećem razredu i naravno intenzivirale su se u četvrtom razredu, u prvom polugodištu kroz ponavljanje gradiva, a u drugom polugodištu imamo probnu eksternu maturu kao nešto što ih čeka ovih dana“ istakla je Alma Šehanović, direktorica Gimnazije Meša Selimović

Oko 2 hiljade 400 učenika završnih razreda gimnazije i tehničkih srednjih škola provjeravalo je svoje znanje. Rezultati Eksterne mature bitni su za nastavak njihovog školovanja.

„Rezultati sa eksterne mature djelimično se vrednuju prilikom upisa na visokoškolske ustanove“ kaže Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK

„Naši učenici imaju mogućnost da ovu maturu iskoriste ukoliko budu išli u Republiku Hrvatsku ili u bilo koju evropsku zemlju, ona se priznaje kao validna za upise na fakultete izvan BiH“ zaključio je Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda TK

Nakon polaganja integralnog dijela Eksterne mature, učenici će u narednoj sedmici polagati izborne predmete, a provjera njihovog srednjoškolskog znanja trajat će do 15. juna.