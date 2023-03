SSSBiH insistira na usvajanju Zakona o minimalnoj plati u iznosu od 1.000 KM

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine insistira na usvajanju Zakona o minimalnoj plati u Federaciji BiH, a koji se nalazi u parlamentarnoj procedure i čije usvajanje su podržale sve parlamentarne stranke u FBiH i ne podržava usvajanje bilo kakvih rješenja kojim će se navodno i kako kome plata povećati do 400 KM.

S obzirom da su se danas u javnosti pojavile informacije o tome kako SSSBiH podržava inicijativu poslodavaca o proizvoljnom povećanju plate, ovim putem obavještavamo sve članove sindikata, sve radnike i radnice te cjelokupnu javnost da je riječ korištenju naziva Saveza samostalnih sindikata BiH od strane predsjednika pojedinih granskih sindikata u svrhu promocije i zagovaranja želja Udruženja poslodavaca FBiH. Članovi Saveza samostalnih sindikata BiH ne odustaju od zahtjeva da minimalna plata iznosi 1.000 KM. Takođe, podržavamo usvajanje izmjena zakona o porezu i doprinosima koji su, takođe, u parlamentarnoj proceduri i kojima će se smanjiti opterećenje poslodavaca i taj iznos usmjeriti na povećanje plata radnicima, a ne za dodatno gomilanje bogatstva.

Ostavljanje mogućnosti poslodavcima da MOGU povećati radnicima platu do 400 KM je ništa drugo do ispunjavanje želje poslodavcima koji su do sada radnicima isplaćivali dio plate u kovertama, varajući tako i državu i radnike, da taj iznos sada isplaćuju legalno uz smanjenu stopu doprinosa. U prijevodu, radnicima se nudi EVENTUALNA plata do 1.000 KM. Koliko je ostavljanje opcije poslodavcima da mogu ili trebaju isplatiti nešto radnicima dobra pokazalo se na primjeru isplate jednokratne pomoći radnicima u iznosu od 1.080 KM. Podsjećamo da je manje od 20% radnika u FBiH dobilo taj iznos, a da najveći broj onih koji su najugroženiji, dakle onih koji imaju najmanja primanja i kojima je ta pomoć bila najpotrebnija nisu dobili jednokratnu pomoć. Usvajanje prijedloga poslodavaca znači statističko povećanje prosječne plate od koje najveći broj radnika neće imati nikakve koristi.

Savez samostalnih sindikata BiH poziva parlamentarce da usvoje zakone koji su trenutno u parlamentarnoj procedure i time stvarno pomognu radnicima i radnicama u Federaciji BiH., navodi se u saopštenju.