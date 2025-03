Šta znači slogan “PUMPAJ” koji je obilježio proteste u Srbiji?

Kako je „pumpaj“ od kafane stigao do studentskih protesta?

Svaki put kada bi se „pumpaj“ skandiralo ili pojavilo na transparentima, prelazio je granice obične fraze i poprimio dublje značenje. Od prvobitne zabavne dosjetke, postao je simbol otpora i odlučnosti.

Tako se „pumpaj“ našao u središtu protesta, ne samo kao slogan, već i kao izraz stava, neslaganja i bunta. Njegova upotreba proširila se izvan studentskih skupova – odzvanjao je ulicama, društvenim mrežama, među penzionerima, glumcima, nastavnicima i drugim građanima. Ova fraza, spontana, a istovremeno pažljivo odabrana, stvorila je atmosferu u kojoj su se humor i ozbiljnost isprepletali.

Ubrzo se snimak sa skandiranjem proširio internetom – najprije na muzičkim i humorističkim TikTok i Instagram stranicama, a potom i među širom publikom, koja ga je prihvatila kao simbol ritma, energije i neprekidnog trajanja. „Pumpaj“ je postalo sinonim za neodustajanje – nastavak borbe bez pauze i umora.

Nedugo zatim, izraz je prešao s društvenih mreža i svadbenih veselja na proteste, gdje je dobio potpuno novo značenje.

Više nije označavao samo zabavu i euforiju, već i istrajnost u borbi za promjene. Kada su studenti izašli na ulice, „pumpaj“ ih je povezivao, podsjećao ih da ne smiju stati.

Od narodnih veselja do blokada ulica

Ali kako je fraza koju bismo prije čuli na svadbi ili u teretani postala ključni dio društvenog bunta?

Kako je „pumpaj“ prešao put od kafanskog veselja do studentskih barikada i masovnih okupljanja? Da li je riječ o prolaznoj internet fori ili se iza toga krije nešto ozbiljnije?

Od Darka Lazića do studentskog otpora

Kao što je to često slučaj s viralnim fenomenima, priča o „pumpanju“ na protestima nije započela tamo gdje bi se to očekivalo. Na društvenim mrežama povela se rasprava o tome kako je ovaj izraz dospio do studenata.

Za izraz „Ćaci“ zna se da je nastao zbog greške u pisanju grafita – ili možda nije bila greška. Ali odakle zapravo dolazi „pumpaj“?

Prema dostupnim pretragama na internetu i društvenim mrežama, korijeni ovog izraza mogu se pratiti do 2022. godine i jedne tradicionalne srpske svadbe.

Na snimku koji je tada postao viralan vidi se turbo-folk pjevač Darko Lazić s novčanicama zalijepljenim na čelo, dok u pratnji harmonikaša Milana Jovanovića Jabučanca u trenutku najveće euforije uzvikuje „pumpaj!“. Ovaj video, čini se, poslužio je kao početna iskra koja je s vremenom izrasla u simbol otpora na ulicama.

Ko bi pomislio da će se turbo-folk i protestni pokret ikada naći u istoj rečenici? Niko, ali je jedno jasno: Pumpaju i glumci, pjevači, sportisti, a i Severina