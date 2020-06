Stabilnost bankarskog sektora ključna za podršku oporavku ekonomije

Stabilnost bankarskog sektora je u ovom trenutku najznačajnija jer on treba da podrži kompanije kako bi zadržale likvidnost i kako bi mogle da obezbjede sredstva za nove investicije – izjavio je danas u Sarajevu izvršni direktor Centra za politike i upravljanje (CPU) Adis Muhović.

CPU je organizirao konferenciju o temi „Finansijski sektor i javne investicije u BiH “ s ciljem da potakne javnu diskusiju o stanju bankarskog sektora u BiH, te koliko javne institucije doprinose postizanju održivog modela rasta koji je zasnovan na investicijama i proizvodnji.

Pomoćnik direktora za superviziju banaka Agencije za bankarstvo FBiH Admil Nukić izjavio je da je kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa vrlo specifična za razliku od nekih ranijih događaja koji su obično dolazili iz finansijskog sektora.

– Ovo je zdravstvena kriza koja pogađa banke na isti način kao i ostatak privrede. Za razliku od ostalih segmenta ekonomije, bankarska regulativa se zadnjih deset godina priprema za ovakve događaje. Tako da nas kriza nije iznenadila, odnosno regulativa je već bila spremna. Banke su operativno i tehnički prilagodile svoje poslovanje tako da mi danas imamo zamrznuto stanje – kazao je Nukić dodajući da je stanje kapitala, likvidnosti skoro isto kao krajem prošle godine.

Kao regulator i supervizor, kako je dodao, već u ranim danima krize su predložili mjere koje su bile usmjerene na operativno djelovanje, da pomognu bankama i privredi da se prilagode trenutnoj situaciji i nakon toga je otvorena mogućnost moratorija.

– Moratorij kao pojam zapravo nije nešto novo, koristio se prije i koristiće se i nakon ova krize. Nama je bila ideja da operativno pripremimo banke da uspješno djeluju u periodu od tri ili šest mjeseci i izađu u susret onima koji imaju neposredne ekonomske posljedice – napomenuo je Nukić.

Već narednim izmjenama odluka koje su stupile na snagu u šestom mjesecu, kako je dodao, bankama je dato dovoljno prostora da iskoriste potencijal kapitala i likvidnosti i u periodu opravka budu vrlo aktivne.

Ekonomske posljedice pandemije osjetili su i u Autocestama Federacije BiH posebno uzimajući u obzir smanjen protok ljudi i roba u određenom periodu.

– To se drastično osjetilo na našim prihodima od naplate cestarine u aprilu i pola marta. Već u junu smo se počeli vraćati na naše planirane prihode, a pad po nekim danima bio je između 60 i 70 posto. Obzirom da smo u januaru i februaru imali nešto veći promet nego što smo planirali, očekujemo da će se to izbalansirati do kraja godine, a sve u principu zavisi i od daljih događanja – kazao je direktor Autocesta Federacije BiH Adnan Terzić.

Izvršni direktor za razvoj i investicije u Elektroprivredi Republike Srpske Jovica Vlatković kazao je da su njihove investicije pokrenute u predhodnom periodu usporene. Takva je situacija kada je riječ o izradi ekoloških i sličnih studija, kao i pregovaranja i zaključivanja nekih kreditnih aranžmana.

– Neke stvari mogu da se riješe preko video linka, ali mnogo njih traži putovanja i neposredni kontakt, da ljudi izađu na teren, izvrše analize, da se potpišu neki dokumenti – kazao je Vlatković.

